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習近平視察上海 指示做好都更 將出席世界AI大會並演講

中國新聞組／北京16日電
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中國國家主席習近平（右）15日在上海考察城市更新相關工程後，到居民家中考察。(新...
中國國家主席習近平（右）15日在上海考察城市更新相關工程後，到居民家中考察。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

習近平將在上海出席2026世界AI大會並演講，先視察城市更新工作，要求以人民城市理念推動老舊社區改造；上海同時啟動全域無人機管制維護會議安全。

中國國家主席習近平17日將在上海出席2026世界人工智能大會並發表主題演講，他15日由中央辦公廳主任蔡奇陪同先赴上海考察城市更新相關工作，強調高質量推進城市更新是城市現代化建設的重要抓手，要全面踐行人民城市理念，堅持問需於民、問計於民、問效於民，做深做細做實城市更新各項工作，不斷增強居民群眾的獲得感、幸福感、安全感，把老百姓關切的事一件一件辦好。上海也加強了會議期間維安，從15日起到下周一全城禁飛無人機。 

2026世界人工智能大會暨人工智能(AI)全球治理高級別會議自17日起到20日在上海舉行，習近平將首次出席大會開幕式並發表主題演講，習近平15日已先行抵達上海，並考察城市更新相關工作。這是4月30日在上海出席加強基礎研究座談會後，短短三個月內習近平第二次考察上海。哈薩克、柬埔寨、泰國領導人也將出席會議。

據新華社報導，15日下午，習近平在中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧和市長龔正陪同下，來到位於黃浦區的半淞園路街道市民新村居民區考察調研。習近平表示，高質量推進城市更新是城市現代化建設的重要抓手，要全面踐行人民城市理念，堅持問需於民、問計於民、問效於民，做深做細做實城市更新各項工作，不斷增強居民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

習近平並強調，改造城市老舊小區是重要一環。工作中要牢固樹立和踐行正確政績觀，想群眾之所想，急群眾之所急，制定實施有效的政策舉措，堅持久久為功，把老百姓關切的事一件一件辦好，持續增進民生福祉。要以「繡花功夫」不斷提升小區物業管理和便民服務水平，努力讓居民群眾滿意。

在退休居民朱國莉家，習近平仔細察看居住情況。聽到朱國莉說現在有了自家的廚房、衛生間，生活方便多了，習近平聽了很高興地說，「一枝一葉總關情」，老百姓的生活是家事，更是國事。共產黨就是為老百姓服務的，只有人民群眾安居樂業、生活舒心，黨和政府才放心。隨後習近平還來到社區黨群服務站察看便民菜攤果蔬供應情況，途中要求各地區扎實做好防汛抗洪、搶險救災等工作，切實維護人民群眾生命財產安全。

此外，為加強2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議期間的低空空域安全管理，上海市自15日起實施全域無人機臨時空域管制，未經批准，任何單位或個人不得進行無人機飛行活動。管制時間為15日凌晨0時至20日晚間12時，管制範圍涵蓋上海市全市行政區域。上海有關部門呼籲各單位及市民遵守空域管制規定，共同維護大會期間的空域安全秩序。

精華 FAQ

  • 他將於17日出席2026世界人工智能大會暨AI全球治理高級別會議，並發表主題演講；15日先赴上海考察城市更新相關工作，這也是他3個月內第二次視察上海。

  • 他要求高質量推進城市更新，全面踐行人民城市理念，做到問需於民、問計於民、問效於民，並以繡花功夫提升物業管理與便民服務，持續增進居民福祉。

  • 上海自15日凌晨0時至20日晚間12時實施全域無人機臨時空域管制，未經批准不得飛行，範圍涵蓋全市行政區域，目的是加強會議期間的低空空域安全管理。

人工智能 習近平

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