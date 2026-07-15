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觀察站／中國2026下半年 中央熱「查」 地方風聲鶴唳

香港特派員李春
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中國進入下半年，最熱一個「查」字，與這相連的詞組，有中央巡查、地方倒查、部門排查等等，各種行動，層層疊疊，官府沒再高調宣示，民間各路卻如熱鍋螞蟻。

近日熱中有熱是中央巡查，說的是「中央安全生產考核巡查組」，在不同地方時不時露頭，一露頭就出重手。地方從省市到區縣，官員都高度緊張。

「中央安全生產考核巡查組」走出京城，時間是在6月10日，那本來是因山西「沁源煤礦瓦斯爆炸事故」，死傷慘烈，中共高層下令組成24個中央巡查組，下到31個省級地方巡查。本來巡查滿月，可見效收兵，誰料又來了個福建泉州的「晉江鞋廠大火災」，是以巡查組不得收兵。

有巡查組消息說，以廣東為例已查了4萬2000個在建項目，查出1538項重大事故隱患，其中98家企業安全證當場扣下，直接停工、巨額罰款、資質（生產條件）扣分、全員追責。

還有一個不大聲張的行動正在鋪開，那叫做「招投標領域倒查13年」行動。倒查13年，即中共18大以來的13年，在這些年度中作案，已被定性為「頂風作案」，是跟習近平對著幹；二是因中國國家審計署在去年公布42個部門在招標採購方面存在違規，其中不少問題發生已超過10年；倒查13年還意味著，已退休中共領導幹部不得置身事外。

這些日子一個查字，有層層疊疊的行動，一個個說起來費時費事，這裡先點點另外三個大行動，一個叫「天網2026」，主持行動的是「中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理辦公室」。另外還有兩大行動，說來也可能驚天動地，如「2026金稅四期大稽查」及「下半年反腐敗大排查」，其相關行動正在預熱，會陸續露頭亮相。

精華 FAQ

  • 巡查組重點查核各地安全生產與事故隱患，已在多地發現大量問題，並對企業採取停工、罰款、扣證與追責等措施，顯示中央對風險治理的高壓態勢。

  • 因為要追溯自18大以來的違規招標採購問題，既可處理長年積案，也讓已退休官員難以脫身，意味著過去多年留下的招投標弊端都可能被翻查。

  • 除了安全巡查與倒查13年，還包括天網2026、2026金稅四期大稽查，以及下半年反腐敗大排查，相關行動被指正在預熱，後續可能陸續展開。

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