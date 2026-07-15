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兩國高層互動持續升溫 王滬寧訪北韓3天

記者廖士鋒╱綜合報導
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圖為2018年6月金正恩(左)訪問北京時由王滬寧(右)接機。(路透)
圖為2018年6月金正恩(左)訪問北京時由王滬寧(右)接機。(路透)

中共與北韓高層近期密切往來。在北韓總理朴泰成7月10日到訪北京後，中共中聯部14日宣布，政協主席王滬寧將於15日起訪問北韓3天。此前中共總書記習近平6月8日至9日到訪北韓，並與朝鮮勞動黨總書記金正恩會談。去年、前年分別還有中共政治局常委兼人大委員長趙樂際、總理李強訪問北韓。

近期北韓與中國互動異常頻繁。北韓內閣總理朴泰成在「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年系列活動名義下，率黨政代表團於7月10日至12日對中國進行訪問，雙方高層互動密集展開。習近平11日在北京人民大會堂會見朴泰成，強調要穩步推進務實合作，持續鞏固民意基礎。

中國國務院總理李強11日同朴泰成舉行會談。雙方就擴大和深化各領域交流合作方案進行討論，同意對接發展戰略，穩步擴大經貿往來，促進互聯互通，深化醫療衛生、教育等民生領域合作，並攜手捍衛自身正當權益和國際公平正義。此外，朴泰成在華期間，還會見了全國人大常委會委員長趙樂際、中央政治局常委蔡奇等中方領導人。

有觀點認為，對中方而言，主動鞏固中朝關係是維護東北亞戰略平衡的主動布局，一方面對衝外部軍事壓力，包括面對美日韓三角同盟的合圍壓力，以及日本近期在軍事鬆綁上的明顯動作；另一方面，隨著俄朝關係的突飛猛進，中國需要通過主動鞏固雙邊關係，確保自身在半島事務中的核心地位不被稀釋。

此外，川普第二任期上台後，半島議題隨時可能被擺上大國談判桌。在這種外部窗口期，中朝雙方加強協調，企圖為半島局勢加裝一道「保險」。

精華 FAQ

  • 中共中聯部宣布，政協主席王滬寧將於15日起訪問北韓3天。此行發生在北韓總理朴泰成剛結束訪華之後，顯示中朝高層往來在短期內持續升溫。

  • 習近平與李強分別會見朴泰成，雙方討論擴大和深化各領域交流合作，內容包括對接發展戰略、穩步擴大經貿往來、促進互聯互通，以及加強醫療衛生與教育合作。

  • 有觀點認為，中方主動鞏固中朝關係，是為了對衝美日韓三角同盟壓力，也因俄朝關係升溫而希望維持自身在半島事務中的核心地位，並為未來大國談判預作布局。

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