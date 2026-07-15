大搞家族腐敗、涉錢色交易 「航天少帥」馬興瑞遭雙開

中共20屆中央政治局委員馬興瑞遭開除黨籍、開除公職處分，並終止其20大代表資格。(中新社)

中共 中央政治局前委員、前新疆 黨委書記馬興瑞因嚴重違紀違法遭開除黨籍與公職（雙開）。新華社報導，馬興瑞被控大搞家族腐敗、縱容親屬謀利，並涉及權色、錢色交易及收受巨額財物，其涉嫌犯罪問題已移送檢察機關依法審查起訴。他是繼何衛東、張又俠 後，第三位落馬的本屆中共中央政治局委員。

中共中紀委和國家監委的通報稱，經查，馬興瑞「喪失理想信念和政治立場，背棄黨的宗旨和初心使命，嚴重違反政治紀律和政治規矩」；嚴重違反組織紀律，「在組織函詢時不如實說明問題」；違規收受禮品、禮金，「幫助親屬低價購房」，「搞權色、錢色交易」，大搞家族腐敗等。通報指其「嚴重違背黨中央對高級幹部提出的政治要求」，他已遭開除黨籍、公職。

現年60歲的馬興瑞為技術官僚出身，長期任職於航太部門，被譽為「航天少帥」。2013年3月離開軍工企業，歷任工信部副部長、國家航天局局長等職務。同年11月空降廣東，開始地方執政履歷，先後擔任過廣東省委副書記、政法委書記、深圳市委書記、廣東省長。2021年馬興瑞接替陳全國出任新疆黨委書記，提前拿到新一屆政治局入場券，在隔年中共20屆一中全會上晉升政治局委員。

馬興瑞去年7月卸任新疆黨委書記後就鮮少露面。最後一次露面是去年10月中共20屆4中全會。今年4月3日，官方宣布其涉嫌嚴重違紀違法被查。在他之前，另外兩位政治局委員何衛東、張又俠分別在去年10月、今年1月遭官宣落馬，其中何衛東已被開除黨籍軍籍。