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梁文鋒身價360億美元 躍全球AI首富 超越OpenAI創始人

中國新聞組╱北京15日電
DeepSeek創辦人梁文鋒以360億美元身家成為全球AI首富。(取材自Ｘ平台)
DeepSeek創辦人梁文鋒以360億美元身家成為全球AI首富。(取材自Ｘ平台)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梁文鋒淨資產暴增至360億美元，成全球AI首富。
  • 重點二：DeepSeek完成500億元融資，投後估值直逼500億美元。
  • 重點三：梁文鋒自掏200億元領投，仍掌握近100%投票權。

隨著中國本土AI領頭羊DeepSeek完成最新一輪融資，其創始人梁文鋒的個人財富迎來爆發式增長。根據彭博億萬富豪指數截至14日的最新數據，梁文鋒的個人淨資產已由先前的167億美元飆升至360億美元(約2422億人民幣)，超越Anthropic與OpenAI矽谷巨頭的創始人，登頂全球AI大模型領域的創始人首富。

彭博報導，這場驚人的財富躍升，直接得益於DeepSeek在今年6月完成的首輪外部融資。該輪融資總額突破500億元(人民幣，下同，約74億美元)，創下中國AI產業單輪融資的歷史紀錄，投後估值更是直接挺進500億美元(約3364億人民幣)大關，成為全球最受矚目的獨角獸之一。

與矽谷科技公司極度依賴外部風投資本的模式不同，本輪融資最令人震驚的細節，在於創始人梁文鋒個人無可匹敵的資金實力。在500億元人民幣的總融資額中，梁文鋒個人出資高達200億元，占比達40%，成為本輪融資的最大出資方。

其餘產業巨頭與頂尖機構則退居配角，如騰訊出資100億元，寧德時代體系出資約50億元，京東、網易、IDG資本各出資約30億元，國家人工智能產業投資基金亦出資9.8億元。創始人自掏腰包數百億領投自家企業，在科技創業史上實屬罕見，也向市場傳遞了其對自家技術路線的極致信心。

除了龐大的資金規模，DeepSeek更憑藉極具統治力的交易結構震撼了創投圈。據悉，除國家AI基金外，所有外部投資方的資金均不會直接入股DeepSeek主體，而是注入由梁文鋒本人擔任普通合夥人(GP)的有限合夥企業中。

這項被業內稱為「反矽谷」的控制權架構，意味著外部投資方僅享有經濟權益與財務信息知情權，而不具備任何公司投票權。此外，所有投資方股份均設有長達5年的鎖定期，徹底過濾了尋求短期套利的資本。融資完成後，梁文鋒雖然持股比例被稀釋至約78%，但依然牢牢鎖定近100%的投票權，確保了公司能摒棄資本干擾，專注於長期的技術研發。

梁文鋒之所以有底氣自掏200億現金，源於他旗下強大的「現金奶牛」——幻方量化。作為管理規模曾突破700億元的量化巨頭，幻方量化在2025年交出了56.55%的驚人收益率，為客戶賺取近396億。幻方藉此收取的高額管理費與業績報酬，成為了梁文鋒源源不斷的資金來源。

公開資料顯示，梁文鋒1985年生於廣東，畢業於浙江大學， 擁有信息與電子工程學系學士和碩士學位。2015年創立中國頂級量化私募基金「幻方量化」，運用AI和數學模型在量化交易領域取得巨大成功，2023年7月成立DeepSeek，並推出開源大模型。

DeepSeek。(路透)
DeepSeek。(路透)

精華 FAQ

  • 主要因DeepSeek完成最新一輪融資，帶動投後估值升至500億美元，使梁文鋒持有資產價值同步暴增，淨資產從167億美元升至360億美元。

  • 本輪融資總額超過500億元人民幣，梁文鋒個人出資200億元居首，騰訊、寧德時代、京東、網易等亦有參與，規模創下中國AI產業單輪融資紀錄。

  • 因外部投資者資金並不直接入股主體，而是進入梁文鋒擔任GP的合夥架構，僅享經濟權益、無投票權，且有5年鎖定期，梁文鋒仍牢握公司控制權。

矽谷 OpenAI DeepSeek

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