赴中體驗無人車、無人機…老外瘋科技遊 要價9000美元仍夯

不少外國旅客分享搭乘無人車的影片，直呼「彷彿科幻電影成真」。(取材自「補壹刀 」)

近年「China Travel（中國遊）」持續升溫，在欣賞名勝古蹟、美食與高鐵之外，一股以科技體驗為主軸的「科技旅遊」正快速崛起，吸引不少海外旅客專程前往深圳、北京等城市，親身感受無人駕駛、無人機配送及人工智慧(AI)等創新應用。部分客製化行程價格甚至高達9000美元，仍受到市場青睞。

環球時報旗下自媒體「補壹刀」指出，近來在X、YouTube等社群平台上，愈來愈多海外部落客分享中國科技旅遊影片，不再只聚焦長城、故宮 或上海外灘，而是將鏡頭轉向深圳的Robotaxi （無人駕駛計程車）、機器人生產線、無人機燈光秀，以及華強北科技商圈等新興景點。

部分旅行社推出的科技旅遊套裝，安排旅客參觀電動車工廠、AI企業、機器人公司，並體驗無人駕駛計程車及最新智慧科技產品，希望讓遊客從產業發展角度認識中國科技實力。

今年北京車展期間，澳洲 旅遊業者伊森‧羅伯遜（Ethan Robertson）便帶領來自澳洲、紐西蘭及阿拉伯聯合大公國等地的旅客參觀展覽，近距離了解中國品牌電動休旅車、皮卡及概念車等最新車款，也成為不少外國旅客探索中國科技的重要一站。

其中，無人駕駛體驗最受關注。不少外國旅客分享搭乘Robotaxi的影片，形容整段行程幾乎無須人工介入，車輛能自主完成加速、轉彎及停靠，有人甚至拍下安全員坐在副駕滑手機的畫面，直呼「彷彿科幻電影成真」。

另一項熱門體驗則是無人機外送。深圳部分區域已提供無人機配送服務，旅客只需下單，便可在指定地點等待無人機送來咖啡或餐點。不少外國網友將這段過程拍成短片，上傳後獲得大量點閱，有人形容「像提前來到2050年」。

此外，華強北也成為科技旅遊的重要據點。許多遊客前往選購AI眼鏡、智慧穿戴裝置、折疊手機、翻譯機及各式電子產品，並透過社群平台分享購物攻略，使科技商品逐漸成為外國旅客眼中的「中國特色伴手禮」。

老外瘋赴中科技遊。(取材自「補壹刀 」