我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

赴中體驗無人車、無人機…老外瘋科技遊 要價9000美元仍夯

中國新聞組╱北京15日電
不少外國旅客分享搭乘無人車的影片，直呼「彷彿科幻電影成真」。(取材自「補壹刀 」...
不少外國旅客分享搭乘無人車的影片，直呼「彷彿科幻電影成真」。(取材自「補壹刀 」)

近年「China Travel（中國遊）」持續升溫，在欣賞名勝古蹟、美食與高鐵之外，一股以科技體驗為主軸的「科技旅遊」正快速崛起，吸引不少海外旅客專程前往深圳、北京等城市，親身感受無人駕駛、無人機配送及人工智慧(AI)等創新應用。部分客製化行程價格甚至高達9000美元，仍受到市場青睞。

環球時報旗下自媒體「補壹刀」指出，近來在X、YouTube等社群平台上，愈來愈多海外部落客分享中國科技旅遊影片，不再只聚焦長城、故宮或上海外灘，而是將鏡頭轉向深圳的Robotaxi（無人駕駛計程車）、機器人生產線、無人機燈光秀，以及華強北科技商圈等新興景點。

部分旅行社推出的科技旅遊套裝，安排旅客參觀電動車工廠、AI企業、機器人公司，並體驗無人駕駛計程車及最新智慧科技產品，希望讓遊客從產業發展角度認識中國科技實力。

今年北京車展期間，澳洲旅遊業者伊森‧羅伯遜（Ethan Robertson）便帶領來自澳洲、紐西蘭及阿拉伯聯合大公國等地的旅客參觀展覽，近距離了解中國品牌電動休旅車、皮卡及概念車等最新車款，也成為不少外國旅客探索中國科技的重要一站。

其中，無人駕駛體驗最受關注。不少外國旅客分享搭乘Robotaxi的影片，形容整段行程幾乎無須人工介入，車輛能自主完成加速、轉彎及停靠，有人甚至拍下安全員坐在副駕滑手機的畫面，直呼「彷彿科幻電影成真」。

另一項熱門體驗則是無人機外送。深圳部分區域已提供無人機配送服務，旅客只需下單，便可在指定地點等待無人機送來咖啡或餐點。不少外國網友將這段過程拍成短片，上傳後獲得大量點閱，有人形容「像提前來到2050年」。

此外，華強北也成為科技旅遊的重要據點。許多遊客前往選購AI眼鏡、智慧穿戴裝置、折疊手機、翻譯機及各式電子產品，並透過社群平台分享購物攻略，使科技商品逐漸成為外國旅客眼中的「中國特色伴手禮」。

老外瘋赴中科技遊。(取材自「補壹刀 」
老外瘋赴中科技遊。(取材自「補壹刀 」

精華 FAQ

  • 報導指出，近年中國旅遊不再只看名勝古蹟與美食，而是興起以無人車、無人機、AI等為主軸的科技旅遊，吸引不少海外旅客專程前往體驗。

  • 最受關注的是Robotaxi無人駕駛計程車、無人機外送、機器人生產線參觀，以及電動車工廠和AI企業行程，部分旅客也會到華強北選購科技產品。

  • 因為行程能讓外國旅客近距離感受中國科技應用的實際成熟度，包括自動駕駛、無人機配送與智慧產品購物，帶來強烈的新鮮感與社群分享價值。

澳洲 故宮 Robotaxi

上一則

梁文鋒身價360億美元 躍全球AI首富 超越OpenAI創始人

下一則

福建艦電彈系統突破天花板…殲15T首曝掛4枚導彈起飛

延伸閱讀

國慶假期 無人駕駛車Waymo、Zoox 吸引遊客打卡

國慶假期 無人駕駛車Waymo、Zoox 吸引遊客打卡
中國旅客外遊最滿意地點澳門再奪冠 3大主因贏香港

中國旅客外遊最滿意地點澳門再奪冠 3大主因贏香港
中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流

中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流
赴陸中轉 金門小三通旅客爆量 金門人怨返鄉一票難求

赴陸中轉 金門小三通旅客爆量 金門人怨返鄉一票難求

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票