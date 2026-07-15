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福建艦電彈系統突破天花板…殲15T首曝掛4枚導彈起飛

中國新聞組／北京15日電
殲15帶著4枚反艦導彈從航艦甲板起飛的照片瘋傳。(取材自微博)
殲15帶著4枚反艦導彈從航艦甲板起飛的照片瘋傳。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：福建艦首度展示殲15T掛4枚鷹擊83K電磁彈射起飛。
  • 重點二：此舉證明電磁彈射可提升艦載機重載與作戰半徑。
  • 重點三：照片顯示殲15T已換裝渦扇10H，強化發動機自主化。

中國第三艘航空母艦「福建艦」近日曝光一張最新演訓照片，顯示殲15T艦載戰機首次以電磁彈射方式，掛載4枚鷹擊83K反艦導彈起飛，引發外界高度關注。分析指出，這是福建艦電磁彈射系統(EMALS)首次展現重載起飛能力，也代表解放軍海軍長期受限於滑躍起飛的載重限制，正隨著新一代航母服役逐步改善。

綜合美國軍事媒體「戰區」、觀察者網等報導，曝光照片中，殲15T在福建艦飛行甲板開啟後燃器，由艦艏電磁彈射器加速起飛，兩翼共掛載4枚鷹擊83K反艦導彈，另配備2枚霹靂10近距離空對空飛彈。依公開資料，每枚鷹擊83K重約726公斤，4枚總重量接近2.9公噸。

由於遼寧艦與山東艦採用滑躍式起飛設計，艦載機必須依靠自身推力衝上滑跳甲板，因此載重受到限制。過去殲15執行反艦任務時，多半僅掛載2枚鷹擊83K及數枚空對空飛彈，或改以6枚空對空飛彈執行防空任務；此次首度出現4枚反艦飛彈構型，被視為電磁彈射已展現提升艦載機載重能力。

報導指出，福建艦採用與美國福特級航空母艦相同概念的電磁彈射系統，不再完全依賴戰機自身推力起飛，可讓戰機攜帶更多燃油與武器，也有利於固定翼預警機等大型艦載機運作，進一步提升航母作戰能力。

軍事分析認為，電磁彈射除提高武器掛載量外，也能兼顧航程與滯空時間，擴大航母打擊群作戰半徑。若一個艦載機中隊同時出擊，理論上可一次投射數十枚反艦導彈，增強飽和攻擊能力。

此次掛載的鷹擊83K屬中國自行研製的亞音速反艦導彈，採用主動雷達導引及掠海飛行方式，公開射程約180公里，外界普遍認為性能與美軍AGM-84「魚叉」反艦導彈相近。

不過，有分析指出，部分外界質疑殲15T仍使用服役多年的鷹擊83K，而非更新型反艦導彈，但這未必代表性能不足。文章認為，解放軍海軍向來較少公開最新航空武器，此次屬演訓任務，重點在於驗證戰機重載起飛及艦載機保障流程，而非展示最新武器，因此使用數量充足、成本較低的鷹擊83K，甚至可能是模擬彈。

此外，「戰區」也注意到，照片中的殲15T已換裝中國自製渦扇10H發動機，逐步取代早期使用的俄製AL-31F發動機，顯示中國正持續提升航空發動機自主化程度。

目前福建艦仍處於海試與演訓階段，但此次首度曝光重載彈射起飛畫面，被外界視為其戰力形成的重要進展。分析認為，隨著電磁彈射系統逐步成熟，福建艦未來可望搭配更多新型艦載機與武器系統，進一步提升中國航母遠洋作戰能力。

鷹擊83K。(取材自觀察者網)
鷹擊83K。(取材自觀察者網)

精華 FAQ

  • 照片顯示殲15T首次以電磁彈射方式起飛，且兩翼共掛載4枚鷹擊83K反艦導彈，另配2枚霹靂10，代表福建艦已展現重載彈射能力。

  • 因為遼寧艦與山東艦採滑躍起飛，艦載機載重受限，過去多只能掛2枚反艦彈。這次可帶4枚，顯示電磁彈射能提升武器攜帶量與航程。

  • 除重載起飛外，照片也顯示殲15T已換裝中國自製渦扇10H發動機，逐步取代俄製AL-31F，反映中國在艦載機動力與自主化能力上持續提升。

遼寧艦

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