繼何衛東、張又俠之後 中共政治局委員馬興瑞遭「雙開」

中共20屆中央政治局委員馬興瑞遭開除黨籍、開除公職處分，並終止其中共20大代表資格。(中新社)

中共 20屆中央政治局委員、新疆維吾爾 自治區前黨委書記馬興瑞落馬案有新進展。據新華社報導，中共中央政治局會議6月底審議並通過中共中央紀律檢查委員會「關於馬興瑞問題審查結果和處理意見的報告」，決定給予馬興瑞開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分（俗稱「雙開」），終止其中共20大代表資格。

馬興瑞為繼何衛東、張又俠 之後，第三名落馬的中共20屆政治局委員。

對於馬興瑞的具體案由，新華社報導，意見報告中指出，馬興瑞喪失理想信念和政治立場，背棄黨的宗旨和初心使命，嚴重違反政治紀律和政治規矩，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對身邊工作人員嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問題縱容失察失管，造成不良影響；嚴重違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，本人及親友違規為他人安排工作；

此外，馬興瑞嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，縱容放任親屬利用其職務影響謀取巨額利益，大搞家族腐敗；將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，本人或夥同親屬、特定關係人非法收受巨額財物。

中共中央2025年7月決定，馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，官方通報稱其「另有任用」。此後，他僅短暫以「中央農村工作領導小組副組長」的身分出席過部分高規格活動，隨後便從公眾視野中「消失」，連續缺席多個中央重要會議。

今年4月，中國官方發布馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正式接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查訊息，並於6月終止其全國人大代表資格。

新華社指出，馬興瑞完全背離黨性原則，嚴重違背中共中央對高級幹部提出的政治要求，其行為嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣。

報導稱，馬興瑞除遭「雙開」、終止其黨的20大代表資格，收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。這意味著，馬興瑞案即將進入司法程序。