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中國外交部發布「南海聽濤」視頻 駁14國聲明

中國新聞組╱北京14日電
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圖為中國海警黃岩艦在黃岩島海域執行巡航任務。(新華社資料照片)
圖為中國海警黃岩艦在黃岩島海域執行巡航任務。(新華社資料照片)

美日菲等14國日前發表紀念南海仲裁案裁決10周年聯合聲明後，中方持續展開反制。外交部繼接連發表聲明外，辦公室13日發布中英文雙語影片「南海聽濤」，以歷史文獻、古籍史料及島礁實景畫面，重申中國對南海諸島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，強調中方正當權益不會因所謂「非法裁決」及外部炒作而動搖，同時重申南海爭議應由當事國透過談判協商和平解決。

全長約3分多鐘的「南海聽濤」，收錄「更路簿」、古代航海圖等史料，回顧中國歷代對南海諸島的命名、開發與治理歷程。影片指出，南海是中華文明向海而生的重要家園，從秦漢以來，中國歷朝歷代持續巡海戍疆、行使管轄權，相關歷史脈絡從未中斷。

影片也提及二戰歷史，指日本軍國主義曾非法侵占西沙、南沙等島礁，修建軍事設施並掠奪資源。1945年日本戰敗後，中國依據「開羅宣言」及「波茨坦公告」恢復對南海諸島行使主權，強調這是國際社會普遍承認的事實。

此外，影片公開近年部分國家在南海進行海上侵權活動及部署進攻性武器的畫面，並批評部分域外國家遠赴南海展現軍事存在，使區域局勢升溫。影片指出，「摩擦、衝突、對抗，從來不是南海真實面貌」，強調和平、合作才是南海長遠發展的基礎。

影片最後重申，中國將堅決維護國家領土主權和海洋權益，同時堅持與直接當事國透過對話協商和平解決爭議，認為南海事務應由地區國家共同處理，反對域外勢力介入干預。

對此，有專家分析稱，中方近日回應主要釋放三項訊息，一是中國對南海主權立場不變，所謂仲裁裁決不具任何拘束力；二是任何國家藉裁決挑戰中國主權都不會得逞；三是南海問題應由當事國透過談判協商妥善處理，而非淪為大國地緣競爭舞台。

除了發布影片，中方也持續展開外交反制。針對日本外相茂木敏充呼籲中國遵守南海仲裁裁決，中國外交部亞洲司司長劉勁松緊急約見日本駐中國首席公使橫地晃，提出嚴正交涉，批評日本在南海問題上負有歷史責任，沒有資格對中國主權問題說三道四，並指責日方奉行雙重標準、破壞南海和平穩定，中方將堅決維護自身領土主權及海洋權益。

日方則表示已就南海仲裁案、台灣等議題重申日本政府立場並予以反駁。

中國外交部13日發布視頻「南海聽濤」，強調中國堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。(...
中國外交部13日發布視頻「南海聽濤」，強調中國堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。(取材自央視)

精華 FAQ

  • 此片主要用歷史文獻、古籍史料與實景畫面，回應美日菲等14國的聯合聲明，重申中國對南海諸島及附近海域的主權主張，並反駁所謂非法裁決。

  • 影片引用更路簿、古代航海圖與歷史敘述，指稱自秦漢以來中國歷朝持續巡海戍疆、行使管轄權，並以二戰後依開羅宣言、波茨坦公告恢復主權作為佐證。

  • 中方批評日本在南海問題上沒有資格說三道四，也反對域外國家以軍事存在升高局勢，強調南海爭議應由直接當事國透過對話協商和平解決。

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