習近平將赴上海參加世界AI大會 談AI治理

習近平。 (新華社)

2026「世界人工智能 大會暨人工智能全球治理高級別會議」將於7月17日至20日在上海舉行。中國國家主席習近平 將南下出席開幕式並發表主旨演說，全面系統闡述中方對人工智慧 發展和治理的政策立場及理念主張。習近平此行是首次出席中國旗艦人工智慧大會，顯示中美在這一領域的競爭加劇之際，北京對這項技術的重視程度日益提高。

央視報導，中國外交部發言人林劍昨在記者會上表示，本屆大會主題為「智能夥伴，共創未來」，中方已廣泛邀請各國政府官員、產學研界人士及國際組織負責人共襄盛舉。他表示，習近平將出席大會開幕式並發表主旨談話，全面系統闡述中方對於人工智慧發展和治理的政策立場和理念主張。

林劍說，近年來，中方持續在人工智能領域推進落實習近平主席提出的四大全球倡議和「全球人工智能治理倡議」，始終致力於做國際公共產品的提供者，積極倡導並以實際行動促進全球人工智能向善普惠發展，幫助全球南方國家加強能力建設，得到國際社會高度讚賞。

林劍說，「我們期待以本次大會為契機，為各方增進互信、凝聚共識、深化合作搭建平台，共同推動人工智能健康、安全、有序發展，使本次大會成為人工智能發展史上的一座里程碑。」

中國近年將人工智能列為國家戰略性新興產業重點發展。此次世界級AI大會落戶上海，除彰顯中國在全球AI領域的影響力，亦有助進一步鞏固上海作為國際科技創新中心的地位。作為全球AI重要交流平台，大會預料將促進國際間在技術創新、產業應用及治理模式上的合作與對話。