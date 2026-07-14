西方「去中國化」代價多大？ 英媒：25年要耗逾23兆美元

西方機構稱「去中國化」的代價驚人。圖為中國國家博物館舉辦中國製造業成就展，觀眾參觀稀土元素生產展區展出的稀土發光材料樣品。(取材自觀察者網/東方IC圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美歐英若2050年前去中國化，25年恐需再投入23.6兆美元。

美歐英若2050年前去中國化，25年恐需再投入23.6兆美元。 重點二： 供應鏈重組成本高昂，且短期內仍難取代中國完整產業鏈。

供應鏈重組成本高昂，且短期內仍難取代中國完整產業鏈。 重點三：中國掌握稀土與電池材料優勢，去風險恐推升通膨與製造成本。

美國與歐洲近年持續推動供應鏈 「去風險」，希望降低對中國製造與關鍵原料的依賴。然而，英國金融時報近日援引一項研究指出，若美國、歐盟 與英國希望在2050年前擺脫對中國關鍵產業鏈的依賴，未來25年合計須額外投入約23.6兆美元，平均每年新增投資9400億美元，成本驚人，且短期內仍難以真正取代中國供應鏈。

觀察者網報導，安永-博智隆（EY-Parthenon）研究估算，美國未來25年需新增13.7兆美元投資，歐元區約9.1兆美元，英國約8000億美元。資金除了投入製造業重建外，還須涵蓋科研能力、軟體開發、基礎建設及上下游供應鏈等領域，以建立可替代現有中國供應體系的新產業鏈。

若以年度計算，美國每年需新增約5500億美元投資。金融時報指出，這幾乎相當於美國大型科技企業2025年投入資料中心建設的規模；對歐盟而言，新增支出更接近年度預算翻倍，財政壓力相當沉重。

曾任英國首相府顧問、現為安永-博智隆合夥人的佩爾松表示，在避免納稅人與消費者承擔過高成本的前提下，推動「供應鏈本土化」將是未來數年政府與企業面臨的重大挑戰。他指出，理論上每年新增9400億美元並非完全不可負擔，但前提是各國還必須同步支應能源轉型、科技研發、國防建設及基礎設施等龐大支出，因此實際執行難度極高。

報導指出，近年美歐以供應鏈安全為由推動降低對中國依賴，中國則回應管制稀土出口，一度使歐美汽車產業供應鏈面臨壓力。然而，國際能源署預估，到2035年，中國仍將供應全球超過60%的精煉鋰與精煉鈷，以及約80%的電池級石墨與稀土材料，這些都是新能源汽車、電池及能源轉型不可或缺的重要原料。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾麗西亞‧加西亞-埃雷羅認為，即使投入巨額資金，西方短期內仍難真正與中國供應鏈脫鉤。她指出，關鍵不只是投資規模，更在於中國已掌握稀土加工、醫藥活性成分等重要產業環節，具備完整且成熟的產業基礎，不易快速複製。

研究也提醒，供應鏈重組將推升製造成本。由於中國製產品普遍比歐美同類產品便宜20%至100%，若改由本土或其他地區生產，勢必提高成本並增加通膨壓力。報告預估，歐洲若大幅降低對中國供應鏈依賴，部分關鍵產品價格可能上漲1%至2.5%，甚至增加央行控制通膨的難度。

此外，重建供應鏈不只是興建工廠，更需長期培養技術人才、擴充勞動力及提升製造自動化能力。研究因此認為，相較全面脫鉤，西方未來更可能聚焦少數高風險領域推動「部分去風險」，而非全面複製中國多年建立的完整產業體系。