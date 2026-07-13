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中國公民記者張展獲劉曉波人權獎 身陷囹圄…嚴歌苓代領獎

中國新聞組／北京14日電
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張展2020年5月3日現身中國湖北省武漢市。（路透資料照片）
張展2020年5月3日現身中國湖北省武漢市。（路透資料照片）

劉曉波人權獎13日在德國萊比錫舉辦首屆頒獎儀式。該獎由總部設在德國的媒體「歐洲之聲」和總部設在英國的「中國研究」聯合創辦。首屆獎項有兩名獲獎者，其中一人是中國公民記者張展。由於張展目前在中國被囚禁，由知名旅德作家嚴歌苓代為領獎。

法廣網報導，中國公民記者張展因在新冠疫情爆發初期、武漢封城期間，前往當地調查疫情真相及封城實況而被判刑四年。然而2024年刑滿出獄後，2025年9月她又因公開發聲，支持其他人權人士而再度被判刑四年。7月13日萊比錫首屆劉曉波人權獎的頒獎儀式上，在劉曉波的空椅子旁邊，也因此又多了一張空椅子。

嚴歌苓代表張展領獎並發言，她說由於獲獎人張展仍然受到監控，不能出國，不能發聲，僅以她曾說過的話代替她的領獎感言，「當我愈來愈看到人們生活在謊言和災難裡的時候，如果為自己的生存發聲也是犯罪的話，那我就沒有辦法停止發聲」。

「 這個國家的問題是制度的問題，我覺得應該勇敢下去，應該堅持下去，自由從來不是免費的。我希望這個國家改變。」

嚴歌苓表示，這些話代表了張展的人格和勇氣，她是劉曉波人權獎最合適的得獎人。

2026年7月13日恰好是星期一。這次劉曉波人權獎頒獎活動因此也安排了在萊比錫聖尼古拉教堂的和平祈禱會。據報導，37年來，這所教堂一直保持著星期一和平祈禱的傳統。1989年秋，當時還在東德共產黨政權下的萊比錫爆發大規模民間和平抗爭運動，並終於迫使以昂納克為首的共產政權垮台。而集會的核心出發地正是每周一在聖尼古拉教堂的和平祈禱。

首屆劉曉波人權獎頒獎儀式上，旅德著名作家嚴歌苓(左)代表目前在獄中服刑的中國公民...
首屆劉曉波人權獎頒獎儀式上，旅德著名作家嚴歌苓(左)代表目前在獄中服刑的中國公民記者張展領獎。(取材自Ｘ平台)

精華 FAQ

  • 首屆劉曉波人權獎於13日在德國萊比錫舉行，主辦單位為「歐洲之聲」與「中國研究」。典禮同時安排在聖尼古拉教堂的和平祈禱會中進行。

  • 因為張展目前仍在中國被囚禁，受到監控，無法出國也不能公開發聲，所以由知名旅德作家嚴歌苓代表她出席並代為領獎。

  • 張展最初因武漢封城期間報導疫情真相被判刑4年，2024年出獄後又因公開聲援其他人權人士再度被判4年。她主張面對謊言與災難仍要持續發聲，並希望國家改變。

張展 疫情 德國

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