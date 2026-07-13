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省油優勢被超越…日系車不吃香了 在中國銷量劇減

記者賴錦宏／綜合報導
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豐田等日本三大車商，今年上半在中國市場的新車銷量持續大幅衰退。（路透）
豐田等日本三大車商，今年上半在中國市場的新車銷量持續大幅衰退。（路透）

日本三大車商2026年上半在中國市場的新車銷量持續大幅衰退。今年1-6月，豐田在中國的銷量為69.47萬輛，較去年同期減少17.1%；日產汽車為23.70萬輛，下滑15%；本田為20.58萬輛，減少34.7%。新車型投放滯後的本田表現尤為低迷。

日本共同社報導，中東局勢惡化導致燃料價格上漲，受此影響，汽油車需求減少，拖累了日系車廠銷量。儘管近期燃料價格上漲趨勢暫歇，但日本車商認為汽油車需求短期內不會恢復。

業內人士分析，在中國新能源汽車滲透率持續攀升背景下，日系品牌在純電和插混賽道布局滯後，新品投放速度遠不及中國品牌，傳統燃油車的省油優勢被低成本電車超越。

同時，日系車在智慧座艙、高階智駕等方面存在明顯「代差」，且總部集權管理模式導致決策周期長，難以快速回應中國中國年輕消費者的需求。

面對持續惡化的局面，部分日系車企已開始調整策略。本田宣布削減在中燃油車產能，廣汽本田廣州黃埔工廠於2026年6月停產，東風本田武漢工廠計畫於2027年關停。豐田則提出「with China, for China」戰略，試圖深化與中國本土科技夥伴的協同創新，以優化使用者體驗並加速轉型。‌‌

日系車不只在中國市場節節衰退，在歐洲等地也面臨中國車廠的強烈競爭。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）日前發布的數據，今年5月，5家中國主力車企（比亞迪、上汽、吉利、奇瑞、零跑）在歐洲31國共售出‌13.84萬輛‌新車，年增65%；6家日本車企（豐田、本田、日產、鈴木、馬自達、三菱）同一時間合計銷量則為‌13.04 萬輛‌，年減3%。‌‌

精華 FAQ

  • 今年1-6月，豐田在中國銷量69.47萬輛、年減17.1%，日產23.70萬輛、年減15%，本田20.58萬輛、年減34.7%，其中本田跌幅最深，顯示日系車在中國整體承壓。

  • 除了中東局勢推升燃料價格、壓抑汽油車需求外，更關鍵的是中國新能源車快速普及，日系品牌在純電與插混布局較慢，智慧座艙與高階智駕也落後本土車企。

  • 本田已宣布削減中國燃油車產能，廣汽本田與東風本田部分工廠將陸續停產或關閉；豐田則提出「with China, for China」戰略，強化與中國科技夥伴合作，加速產品轉型。

本田 日本 豐田

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