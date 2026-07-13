當著毛澤東像收賄 湖南1國企老董遭免職

湖南一國企老闆在辦公室裡收受禮品禮金，遭到免職處分；部分媒體發布的影片截圖中，毛澤東像被刻意打上馬賽克。(取材自新京報)

湖南常德一家國有企業董事長張祥，近日因涉嫌在辦公室收受禮品、禮金引發關注。網傳監控影片顯示，張祥在端午節 前後多次於辦公室接收疑似現金的信封，甚至出現當場清點款項的畫面。事件曝光後，常德西湖管理區成立聯合調查組，初步確認情況屬實，張祥12日被免職處分。

綜合媒體報導，涉事企業為湖南豐潤農業發展有限公司，成立於2013年，註冊資本1.2億元人民幣，由常德市西湖管理區管理委員會100%控股，屬地方國有企業。網傳影片顯示，多名人士先後進入張祥辦公室，短暫交談後拿出疑似裝有現金的信封交給張祥，有人甚至直接在其面前清點大筆現金。

影片曝光後迅速引發網路討論。張祥弟弟表示，相關監控畫面來自其兄辦公室內的攝影設備，記憶卡後來被人取走，並稱收受金額「只是幾千元」，且已經退回。不過，官方調查通報指出，經初步核查，網傳反映問題基本屬實，目前相關調查仍在進行，後續將依規依紀依法處理。

事件另一焦點，是中國媒體在報導相關畫面時出現的特殊處理方式。部分報導畫面中，張祥辦公桌後方可見中國國旗、黨旗以及已故中國領導人毛澤東半身像，而在部分媒體發布的影片截圖中，毛澤東塑像被刻意打上馬賽克，引發外界討論。

有網友注意到，張祥被指在擺有相關政治象徵物品的辦公環境中收取禮金，而媒體後製處理卻連同桌上的毛澤東像一併遮蔽，認為此舉形成強烈反差。不過，相關媒體並未公開說明替塑像打碼的原因。

西湖管理區聯合調查組發布通報，經初步調查，相關情況屬實。經研究，已於12日上午對涉事人張祥免職處理。目前仍在調查，後續處理結果會及時向社會公布。

此次事件再次引發外界對國企管理、權力監督及反腐機制的關注。

湖南一國企老闆在辦公室裡收受禮品禮金，遭到免職處分；圖為毛澤東像未打碼原視頻。(視頻截圖)