美NSF新規「中國科學家幾全面禁止合作」 美學界批：百害無一利

諾貝爾化學獎得主奧馬爾·亞吉加盟清華大學，顯示部分學術交流仍在持續。(取材自人民日報客戶端)

AI重點 文章重點整理： 重點一： NSF新政策擬限制聯邦資助研究與受限實體合作。

NSF新政策擬限制聯邦資助研究與受限實體合作。 重點二： 新規可能幾乎切斷美國與中國科學家的合作往來。

新規可能幾乎切斷美國與中國科學家的合作往來。 重點三：美國學界批評政策過度政治化，恐傷科研競爭力。

中美基礎研究合作正面臨新一輪挑戰；美國《科學》（Science）雜誌報導，美國國家科學基金會（NSF）推出新的研究安全政策，計畫自新財政年度起限制受聯邦資助的研究項目，不得使用NSF經費與被美國政府列入「受限實體」名單的機構及其雇員合作。外界擔憂，相關規定一旦正式實施，可能導致美國科研體系大幅減少與中國科學家的交流合作。

根據NSF公布的新政策，申請聯邦科研資助的機構及研究人員，未來必須進行合規認證，並確認合作對象是否涉及美國政府列出的受限實體清單。同時，科研機構也需負責識別、處理可能違反規定的合作行為。

這項新規依據美國防部及其他聯邦機構維護的所謂「受限實體」清單，覆蓋數百家中國機構，包括頂尖高校、國家實驗室及研究機構，部分涉及國防、安全、制裁及出口管制的相關名單，美國《科學》雜誌分析認為，這項政策實際上可能「禁止幾乎所有與中國科學家的合作」。

新規徹底摒棄此前嘗試平衡合作風險與收益的思路，若該規定最終實施，美國資助的科學家與諾貝爾化學獎得主奧馬爾‧亞吉（Omar Yaghi）的合作也將被禁止。

觀察者網報導，不過，目前仍有部分中國知名學術機構未被列入限制名單，包括北京清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學及浙江大學等。近期，清華大學也從柏克萊加州大學延攬的亞吉，顯示部分學術交流仍在持續。

除NSF，白宮管理及預算辦公室（OMB）也提出更廣泛的改革方案，研議禁止聯邦資金支持與「重點關注國家」及「受關注外國實體」進行研究合作，中國被視為主要目標之一。若相關規定最終落實，美國科學家與包括部分中國頂尖研究人員在內的合作，也可能受到影響。

支持限制措施的美國眾議院「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，NSF的新政策「值得肯定且符合常理」，並呼籲其他聯邦機構跟進。然而，美國學術界對此提出強烈質疑。

史丹福大學物理學家彼得‧米克爾森表示，NSF政策以及可能出台的OMB新規，對美國科學發展「有百害而無一利」。他指出，國際科學合作長期為美國帶來人才、創新及研究成果，過度限制可能削弱美國科研競爭力。

長期研究中國科技政策的崑山杜克大學前執行副校長丹尼斯‧西蒙也警告，新政策可能讓政治因素擴大介入學術領域，甚至導致更多研究人員被列入禁止合作名單。

目前，NSF仍在公開徵求意見，預計將於10月1日公布新版《受資助者操作指引》，進一步說明「研究合作」的定義，包括共同發表論文、學術會議交流等是否受到限制。相關政策方向也將在7月15日的美國國會聽證會中進一步明朗。