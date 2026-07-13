我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

美NSF新規「中國科學家幾全面禁止合作」 美學界批：百害無一利

中國新聞組╱北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾貝爾化學獎得主奧馬爾·亞吉加盟清華大學，顯示部分學術交流仍在持續。(取材自人民...
諾貝爾化學獎得主奧馬爾·亞吉加盟清華大學，顯示部分學術交流仍在持續。(取材自人民日報客戶端)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：NSF新政策擬限制聯邦資助研究與受限實體合作。
  • 重點二：新規可能幾乎切斷美國與中國科學家的合作往來。
  • 重點三：美國學界批評政策過度政治化，恐傷科研競爭力。

中美基礎研究合作正面臨新一輪挑戰；美國《科學》（Science）雜誌報導，美國國家科學基金會（NSF）推出新的研究安全政策，計畫自新財政年度起限制受聯邦資助的研究項目，不得使用NSF經費與被美國政府列入「受限實體」名單的機構及其雇員合作。外界擔憂，相關規定一旦正式實施，可能導致美國科研體系大幅減少與中國科學家的交流合作。

根據NSF公布的新政策，申請聯邦科研資助的機構及研究人員，未來必須進行合規認證，並確認合作對象是否涉及美國政府列出的受限實體清單。同時，科研機構也需負責識別、處理可能違反規定的合作行為。

這項新規依據美國防部及其他聯邦機構維護的所謂「受限實體」清單，覆蓋數百家中國機構，包括頂尖高校、國家實驗室及研究機構，部分涉及國防、安全、制裁及出口管制的相關名單，美國《科學》雜誌分析認為，這項政策實際上可能「禁止幾乎所有與中國科學家的合作」。

新規徹底摒棄此前嘗試平衡合作風險與收益的思路，若該規定最終實施，美國資助的科學家與諾貝爾化學獎得主奧馬爾‧亞吉（Omar Yaghi）的合作也將被禁止。

觀察者網報導，不過，目前仍有部分中國知名學術機構未被列入限制名單，包括北京清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學及浙江大學等。近期，清華大學也從柏克萊加州大學延攬的亞吉，顯示部分學術交流仍在持續。

除NSF，白宮管理及預算辦公室（OMB）也提出更廣泛的改革方案，研議禁止聯邦資金支持與「重點關注國家」及「受關注外國實體」進行研究合作，中國被視為主要目標之一。若相關規定最終落實，美國科學家與包括部分中國頂尖研究人員在內的合作，也可能受到影響。

支持限制措施的美國眾議院「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，NSF的新政策「值得肯定且符合常理」，並呼籲其他聯邦機構跟進。然而，美國學術界對此提出強烈質疑。

史丹福大學物理學家彼得‧米克爾森表示，NSF政策以及可能出台的OMB新規，對美國科學發展「有百害而無一利」。他指出，國際科學合作長期為美國帶來人才、創新及研究成果，過度限制可能削弱美國科研競爭力。

長期研究中國科技政策的崑山杜克大學前執行副校長丹尼斯‧西蒙也警告，新政策可能讓政治因素擴大介入學術領域，甚至導致更多研究人員被列入禁止合作名單。

目前，NSF仍在公開徵求意見，預計將於10月1日公布新版《受資助者操作指引》，進一步說明「研究合作」的定義，包括共同發表論文、學術會議交流等是否受到限制。相關政策方向也將在7月15日的美國國會聽證會中進一步明朗。

精華 FAQ

  • 政策要求受聯邦資助的研究項目不得使用NSF經費，與美國政府列入受限實體的機構及其雇員合作，且申請者與機構都須進行合規認證與風險辨識。

  • 因為受限實體名單涵蓋數百家中國機構，包含高校、國家實驗室與研究機構，若按現行設計執行，可能幾乎阻斷美國資助研究者與中國科學家的合作。

  • 史丹福大學等學者認為，國際合作本可帶來人才、創新與成果，過度限制只會讓政治介入學術、削弱科研競爭力，對美國科學發展有百害而無一利。

上一則

凌晨2點「拍門玩鬧」出人命 內蒙16歲少年慶功夜被捅死

下一則

南海仲裁10周年╱「14聯軍」聲明 環時：想恐嚇誰？中國人民不信邪

延伸閱讀

受美中科技博弈波及 阿里、騰訊等中企失去美遊說代表

受美中科技博弈波及 阿里、騰訊等中企失去美遊說代表
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...
OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞

OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞
Fed華許公布改革小組負責人 諾貝爾經濟學獎得主、產官學界巨頭全入列

Fed華許公布改革小組負責人 諾貝爾經濟學獎得主、產官學界巨頭全入列

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
富商徐波因不滿撫養費官司裁決，近日在微博公開逾百名子女的合照並拉橫額抗議，引發輿論嘩然。（取材自微博）

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

2026-07-06 21:11
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電