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南海仲裁10周年╱「誰在扮演正義者」？新華社動畫斥顛倒黑白

中國新聞組╱北京13日電
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新華社在海外社交平台推出一部寓言式動畫「誰在扮演正義者」，揭穿南海仲裁案的所謂「...
新華社在海外社交平台推出一部寓言式動畫「誰在扮演正義者」，揭穿南海仲裁案的所謂「裁決」，本質是顛倒黑白、混淆是非。(取材自Ｘ平台)

南海仲裁案屆滿10周年之際，中國官媒新華社11日透過海外社群平台發布寓言式動畫「誰在扮演正義者」，以寓言故事方式闡述中方對南海仲裁案的立場，批評所謂「仲裁」根本是顛倒黑白、混淆是非，並指菲律賓近來高調紀念仲裁案，是企圖藉此固化非法主張、誤導國際輿論。截至12日下午，影片累計瀏覽量已突破30萬次，並獲得多國轉發評論。

新華社指出，10年前菲律賓在域外勢力支持下，單方面推動所謂「南海仲裁案」，將南海爭議提交仲裁，形成一場政治操作。動畫以寓言形式呈現事件發展，藉由角色互動與象徵手法，說明中方認為仲裁案背離歷史事實與國際法原則，所謂裁決並不具合法性，也無法改變中國對南海諸島及相關海域的主權主張。

除了新華社發布動畫外，歐盟日前也就仲裁案10周年發表聲明，稱仲裁裁決是和平解決爭端的重要里程碑，呼籲各方尊重裁決內容，維護《聯合國海洋法公約》保障的航行與飛越自由。

觀察者網報導，中國駐歐盟使團發言人12日回應，歐盟並非南海問題當事方，相關聲明忽視南海問題的歷史背景與客觀事實，也不利於地區和平穩定。中方重申，「南海仲裁案」所謂裁決非法、無效且不具拘束力，中國不接受、不承認，也不會接受任何基於該裁決提出的主張或行動。

發言人並指出，中國與東盟正持續推動「南海行為準則」磋商，希望盡快完成談判，共同維護南海和平穩定，強調行為準則與仲裁裁決毫無關聯，不應混為一談。

此外，針對美國、日本、菲律賓、澳洲及歐洲多國日前共同發表紀念仲裁案10周年聯合聲明，中國外交部已發表鄭重聲明回應，再次強調仲裁案違反「國家同意」等國際法基本原則，所謂裁決是一張「非法、無效、沒有拘束力的廢紙」，中國在南海的領土主權及海洋權益，不受相關裁決影響。

精華 FAQ

  • 新華社以寓言式動畫重申中方對南海仲裁案的批評立場，指責所謂仲裁顛倒黑白、混淆是非，並回應菲律賓高調紀念仲裁案的做法。

  • 中方重申該裁決違反國家同意等國際法基本原則，屬非法、無效且不具拘束力，不能改變中國對南海諸島及相關海域的主權主張。

  • 中國駐歐盟使團與外交部均表示，歐盟並非當事方，相關聲明忽視歷史與事實；中方並強調南海行為準則磋商與仲裁裁決無關。

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