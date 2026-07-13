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南海仲裁10周年╱中駐菲大使：清除仲裁遺毒刻不容緩

中國新聞組╱北京13日電
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南海仲裁案屆滿10周年，中國駐菲律賓大使井泉12日表示，清除「南海仲裁案裁決」遺毒刻不容緩，菲方若持續侵權挑釁，中方將堅決維權、加強管控。同日，中國外交部亞洲司負責人緊急約見日本駐華使館首席公使，就日本外相涉南海仲裁案言論及日方參與聯合聲明提出嚴正交涉，表達強烈不滿與抗議。

綜合媒體報導，菲律賓、美國、日本、澳洲等14國當天發表聯合聲明，重申2016年南海仲裁裁決具有法律效力，並指中國以「歷史性權利」為基礎的南海主張缺乏國際法依據；歐盟也發表聲明，認為仲裁裁決對相關當事方具有法律約束力。

井泉同日在人民日報撰文表示，面對菲方持續挑釁，中方將依法維護自身權益，加強海上管控。井泉在文中提到，南海仲裁案是披著法律外衣的政治鬧劇，所謂仲裁庭，絕不是國際法庭，而是一個拿錢辦事的草台班子，只是在庭審的時候使用常設仲裁法院的大廳。

井泉指出，南海仲裁案裁決無視基本法理和事實，是明顯的枉法裁判；井泉說，10年來，菲方頑固堅持裁決錯誤立場，企圖單方面落實裁決內容，出台所謂「海洋區域法」、「群島海道法」搞法理侵權，在黃岩島、仁愛礁、仙賓礁、鐵線礁等島礁和海域不斷製造事端、侵權挑釁，菲反華勢力和域外國家時不時拿裁決說事，挑動菲民族主義情緒和中菲兩國對立。

井泉還說，中方的立場主張清清楚楚擺在這裡，過去10年沒有變，未來也是這樣。對菲律賓來說，當務之急是認清現實，拋棄幻想，把裁決這塊阻礙中菲關係和破壞地區穩定的絆腳石徹底搬開，實現雙邊關係早日重回正軌。

此外，針對日本外相支持菲律賓立場，中方批評日本並非南海爭端當事國，卻持續炒作相關議題，企圖介入南海事務、破壞地區穩定。外交部亞洲司負責人表示，日本在南海問題上負有歷史責任，無資格對相關問題說三道四，中方將堅決維護國家領土主權與海洋權益。

精華 FAQ

  • 中國駐菲大使井泉稱，南海仲裁案是披著法律外衣的政治鬧劇，裁決無視法理與事實，屬明顯枉法判決；中方認為清除其遺毒刻不容緩。

  • 井泉表示，若菲方持續侵權挑釁，中方將依法維護自身權益、加強海上管控，並要求菲方認清現實，停止把裁決作為阻礙中菲關係的絆腳石。

  • 中方批評日本並非南海爭端當事國，卻參與聯合聲明並支持菲方立場，企圖介入南海事務、破壞地區穩定，因此已向日方提出嚴正交涉。

日本 歐盟 澳洲

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