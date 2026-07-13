南海仲裁10周年╱「14聯軍」聲明 環時：想恐嚇誰？中國人民不信邪

7月12日是菲律賓提起南海仲裁案裁決10周年，中方說，該裁決是一張沒有任何約束力的廢紙。(取材自中國國安部微信)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美日菲等14國發表南海仲裁10周年聯合聲明，引發中方強烈反彈。

美日菲等14國發表南海仲裁10周年聯合聲明，引發中方強烈反彈。 重點二： 中國外交部稱裁決無效，並指域外勢力借南海問題煽動局勢升溫。

中國外交部稱裁決無效，並指域外勢力借南海問題煽動局勢升溫。 重點三：官媒批評14國聲明是恐嚇，中國人民不信邪，並稱將粉身碎骨。

針對美日菲等14個國家12日發表「紀念南海仲裁案裁決」10年聯合聲明，中國外交部和官媒昨齊聲嚴辭反駁，強調中國在南海的領土主權和海洋權益不受該「裁決」影響，並點名批評美國等外部勢力企圖利用南海問題興風作浪，持續在南海強化軍力部署，煽風點火的軍事化、脅迫性行徑，才是當前南海局勢面臨的主要挑戰。官媒更反嗆，中國人民不信邪也不怕邪，「14聯軍」等外部勢力企圖利用南海問題興風作浪，最終將粉身碎骨。

12日是荷蘭海牙常設仲裁法院對菲律賓提出南海仲裁案裁決屆滿10周年，菲美日等14國同日發表聯合聲明，重申該裁決具法律拘束力，引發中國強烈不滿。

據大公報報導，中國外交部昨對此發表聲明，除重申中國對南海諸島擁有主權及歷史性權利，並強調「裁決」出台10年來，不但沒有解決中菲涉海問題，反而成為菲律賓擴張領土海洋聲索的工具，並為域外勢力介入南海問題、攪動南海局勢提供了藉口。美國等域外國家持續在南海強化軍力部署，橫衝直撞、煽風點火，此種軍事化、脅迫性行徑才是當前南海局勢面臨的主要挑戰。

中國官媒環球時報今晨發表社評指出，14國聲明想恐嚇誰？中國人民不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。不管是八國聯軍也好，「14國聯軍」也罷，任何外部勢力企圖利用南海問題興風作浪，只是螳臂當車，最終將粉身碎骨。

社評指出，所謂「南海仲裁」，本質是一齣褻瀆國際法的政治鬧劇，是歪曲和濫用國際法的典型案例。為「仲裁」站台的14國「陣容」更荒唐至極，14國中除了菲律賓，就沒有南海當事國，這說明域外勢力想把南海變成亞洲 「火藥桶」的用心，路人皆知。奉勸這些國家收起過時的殖民思維，靠幾艘軍艦、幾張聲明就想嚇住今天的中國，無異於痴人說夢。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」與自然資源部海洋發展戰略研究所則公布「鐵證」，稱1996年1月，美國業餘無線電協會正式承認黃岩島的DXCC實體地位，呼號「BS7H」成為國際業餘無線電領域代表中國黃岩島的呼號。黃岩島業餘無線電遠征隊領隊陳平說，他們當時登上黃岩島行使中國公民權利，菲政府承認，黃岩島不在菲領土主權範圍內。

圖為一艘中國海警船2025年8月13日在南海黃岩島附近航行，當時菲律賓海岸防衛隊飛機正載媒體巡航該區域。(路透資料照片)