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14國聲明挺南海仲裁案 中駐英使館：沒資格說三道四

記者張鈺琪／即時報導
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中國駐英大使鄭澤光。 (中新社)
中國駐英大使鄭澤光。 (中新社)

英國與美國、日本、菲律賓等14國發表聯合聲明，重申2016年南海仲裁案裁決對中國與菲律賓具有法律約束力，並指中國在南海的廣泛海洋主張缺乏法律依據。中國駐英國使館13日回應，堅決反對並強烈譴責有關聲明，批評英國「沒有資格」對中國在南海的領土主權和海洋權益說三道四。

據中駐英使館微信公眾號13日消息，使館發言人稱，我們對英方聯署「一小撮國家」發表所謂「紀念南海仲裁案裁決」聯合聲明表示堅決反對。「該聲明罔顧南海基本事實，為『非法和無效』的仲裁裁決張目，挑戰中國在南海的領土主權和海洋權益，擾亂地區和平穩定，我們對此予以強烈譴責。」

該館發言人稱，中國在南海的領土主權和海洋權益具有充分歷史及法理依據，南海仲裁案違反「國家同意」及「約定必須遵守」等國際法基本原則，違反《聯合國海洋法公約》，更違背南海基本事實。所謂「南海仲裁案」的「裁決」本來就是非法、無效、沒有約束力。

該發言人指，中方從一開始即表明不接受、不承認裁決。中方也不會接受任何基於該「裁決」的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下都不受上述所謂「裁決」影響。

該發言人稱，英國不是南海當事國，沒有資格對中國在南海的領土主權和海洋權益說三道四。英國聯署有關聯合聲明十分荒謬，本質上是在擾亂南海地區和平穩定，損害《聯合國海洋法公約》的完整性和權威性，挑戰中國在南海的領土主權和海洋權益。

該發言人稱敦促英方「認清大勢、尊重事實」，「停止參與一小撮國家的反華表演，不得到南海『煽風點火、挑事生非』，否則只會落得『自取其辱』的下場。」

南海仲裁案源於菲律賓2013年向國際仲裁庭提出仲裁。仲裁庭2016年7月12日公布裁決，認定中國對南海資源主張的歷史性權利，超出《聯合國海洋法公約》規定的海洋權利範圍；北京則持續主張裁決非法、無效且沒有約束力。

精華 FAQ

  • 14國聲明重申2016年南海仲裁案裁決對中國與菲律賓具法律約束力，並指出中國在南海的廣泛海洋主張缺乏法律依據。

  • 中駐英使館表示堅決反對並強烈譴責，認為聲明罔顧南海事實，為所謂非法無效裁決張目，還指其挑戰中國主權並擾亂地區和平。

  • 中方主張仲裁違反國家同意、約定必須遵守等國際法原則，也違反《聯合國海洋法公約》與南海基本事實，因此裁決非法、無效且不具約束力。

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