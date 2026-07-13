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新聞透視╱南海仲裁案 否定中九段線主張

記者 茅毅
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2012年4月，菲律賓和中國艦艇在黃岩島(中華民國稱『民主礁』、菲國稱『斯卡伯勒淺灘』）海域對峙數周，中方最終加以實質控制且持續派人員及船艦駐守。

2013年1月22日菲律賓政府單方面將南海主權爭端，提交位於荷蘭海牙的常設仲裁法院(PCA)，時任菲律賓總統為已故的艾奎諾三世。

南海涉及兩岸、菲律賓、越南、汶萊和馬來西亞的領土主權爭端，長久以來就是區域衝突熱點甚至引爆點。

2016年7月12日，在中國缺席下，PCA仲裁庭宣布仲裁結果，時任菲律賓總統為剛就任的杜特蒂。該裁決支持菲律賓在本案相關問題上的幾乎全部訴求。該仲裁庭五位仲裁員一致裁決，在1982年聯合國海洋法公約(UNCLOS)下，中國對南海擁有的天然資源，並不享有其主張的「九段線」歷史性權利。

該仲裁案也指出，包含我國太平島的一切南海海上地物，「皆不具完整的島嶼地位」，不能享有國際海洋法下的「經濟專屬區」(EEZ)。

該仲裁庭並裁決，中國在南海的填海造陸作為覆蓋魚礁，對環境造成不可逆的影響，要求中國停止在南海的活動。北京則多次表明，該裁決在中國缺席下非法、無效且無法律拘束力，中方不接受且不承認。

越南 杜特蒂

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