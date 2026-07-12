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中國安部：南海仲裁案裁決 是「廢紙一張」

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今天是菲律賓提起南海仲裁案裁決10周年，中國國家安全部指出，該裁決是一張沒有任何...
今天是菲律賓提起南海仲裁案裁決10周年，中國國家安全部指出，該裁決是一張沒有任何約束力的廢紙。(取材自中國國安部微信公眾號)

今天是菲律賓提起南海仲裁案裁決10周年，中國國家安全部一早就發文指出，這是一張沒有任何約束力的廢紙。中國自始至終不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該「裁決」影響。

中國國安部微信公眾號12日發文稱，南海，自古便是中國人民的「祖宗海」；南海諸島及其附近海域，歷來都是中國的固有領土。個別國家卻在南海頻頻攪局、挑起事端，不斷加劇地區緊張態勢。

文章指控，2016年7月12日，菲律賓在域外大國「遞刀拱火」下，單方面挑起南海仲裁鬧劇；十年後的今天，菲律賓手握東協輪值主席身分，愈發變本加厲，頻頻在南海興風作浪，妄圖掀起波瀾。

中國國安部強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，「南海仲裁案」違背南海的基本事實、違反國際法基本原則、違反《聯合國海洋法公約》，「仲裁庭」越權審理、枉法裁判，所作「裁決」非法、無效、漏洞百出，是一張沒有任何約束力的廢紙。

文章稱，在歷史的浩瀚長河中，中國人最早發現並系統命名了南海島礁。除歷史事實外，中國對南海的主權還具有強有力的法理支撐。

一方面，中國對南海諸島及其附近海域的主權符合國際法「通過發現和先占取得領土主權」原則。另一方面，二戰結束後，日本宣布無條件投降，中國依據《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件恢復對南海諸島行使主權。

中國國安部指出，作為「南海仲裁案」的發起方，菲律賓長期拿著這份無效裁決「招搖撞騙、四處造勢」，持續在南海挑釁滋事，甚至試圖將裁決內容強行塞進東協多邊磋商框架，綁架地區議程，向中國施壓。

文章稱，面對菲律賓的持續操弄與侵權挑釁，中國政府多次闡明立場，並於近日發布《菲律賓南海領土主張的歷史法理批判》報告，全面批駁菲律賓領土擴張企圖；

在保衛領海方面，解放軍南部戰區在黃岩島附近海域組織多次高強度實戰演訓；

在行政管轄方面，中國在海南省三沙市下設西沙區、南沙區；

在法治建設方面，中國頒布出台《中華人民共和國海警法》、修訂《中華人民共和國海上交通安全法》，為維權執法築牢法治保障；

在執法行動方面，中國海警2025年全年持續巡航，對菲律賓非法侵闖中國島礁鄰近海域的行徑全程跟蹤監視、依法警告驅離；

在國際合作方面，中國與東協國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，與相關國家共同提升海洋治理能力，共享海洋經濟發展紅利。

精華 FAQ

  • 中國國安部明確表示不接受、不承認所謂裁決，認為其違反國際法與《聯合國海洋法公約》，屬於越權審理、非法無效，因此沒有任何約束力。

  • 文章主張中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯主權，並援引歷史發現先占原則，以及《開羅宣言》《波茨坦公告》等文件，作為恢復行使主權的依據。

  • 文章列出中方透過軍事演訓、行政管轄、法治建設、海警巡航與國際合作等多線並進，強化維權執法，並持續反制菲律賓的挑釁與侵權行徑。

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