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南海仲裁案10周年 中駐菲大使：中方堅決維權、加強管控

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針對中菲南海爭端，中國駐菲律賓大使井泉強調，菲方侵權挑釁跳得越高，中方就越是堅決...
針對中菲南海爭端，中國駐菲律賓大使井泉強調，菲方侵權挑釁跳得越高，中方就越是堅決維權，加強管控。(取材自中國駐菲律賓大使館微信公眾號)

今天是菲律賓提起南海仲裁案裁決10周年，中國駐菲律賓大使井泉重申，中方堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，不接受、不承認「南海仲裁案」及其「裁決」，不接受任何基於「裁決」的主張和行動。

井泉並強調，中方維護主權、安全和發展利益，塑造南海和平穩定態勢的能力不斷增強，菲方侵權挑釁跳得越高，中方就越是堅決維權，加強管控。同時，中國堅持通過雙邊談判協商解決涉海爭議，並致力於同東協國家一道，落實《南海各方行為宣言》，爭取盡早達成「南海行為準則」，共同維護南海和平穩定。

井泉12日在《人民日報》二版發表題為「清理『南海仲裁案裁決』遺毒刻不容緩」的署名文章稱，「南海仲裁案」是一場徹頭徹尾的非法仲裁，是一齣披著法律外衣的政治鬧劇，無視基本法理和事實，不斷損害中菲關係和地區穩定。

文章表示，10年來，菲方頑固堅持「裁決」錯誤立場，企圖單方面落實「裁決」內容，出台所謂「海洋區域法」「群島海道法」搞法理侵權，在中國黃岩島、仁愛礁、仙賓礁、鐵線礁等島礁和海域不斷製造事端、侵權挑釁，菲反華勢力和域外國家時不時拿「裁決」說事，挑動菲民族主義情緒和中菲兩國對立。

井泉指出，事實證明，「裁決」非但沒能解決中菲之間的涉海爭議，反而給雙邊關係發展和雙方管控涉海問題製造了巨大的困難，成為深深紮進中菲之間的一根「毒刺」，成為域外勢力干預地區局勢的借口。

井泉除重申中國處理涉海問題的立場，並強調，對菲律賓來說，當務之急是認清現實，拋棄幻想，把「裁決」這塊阻礙中菲關係和破壞地區穩定的絆腳石徹底搬開，實現雙邊關係早日重回正軌。

精華 FAQ

  • 井泉明確表示，中方堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，不接受、不承認南海仲裁案及其裁決，也不接受任何基於該裁決提出的主張與行動。

  • 井泉指出，菲方侵權挑釁越多，中方就越會堅決維權、加強管控。他批評菲方持續製造事端，並認為這些行動加劇中菲緊張，損害地區和平穩定。

  • 中方主張通過雙邊談判協商處理涉海爭議，並致力與東協國家落實《南海各方行為宣言》，爭取盡早達成南海行為準則，共同維護南海和平穩定。

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