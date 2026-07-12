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出身清華曾當科學院院士 王光謙當選科協主席

記者廖士鋒／綜合報導
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中國科協11日選出新主席，圖為新任主席王光謙(前排右)與原任主席萬鋼(前排左)握...
中國科協11日選出新主席，圖為新任主席王光謙(前排右)與原任主席萬鋼(前排左)握手。(中新社)

中國科學技術協會11日選出新一屆領導機構，全國政協副主席王光謙接替萬鋼，當選新一任科協主席。王光謙強調要「勇於破除制約科協高質量發展的體制機制壁壘」、「切實履行好黨和政府聯繫科技工作者的橋梁和紐帶職責」。

王光謙生於1962年，河南鎮平人，北京清華大學水利水電工程系水力學及河流動力學專業畢業，工學博士學位，2009年當選中國科學院院士，曾任青海大學校長、清華大學副校長。現任中國政協副主席、民盟（中國民主同盟）中央常務副主席，是副國級政治人物。

據中新社、新華社消息，中國科協第11屆全國委員會第一次會議11日在北京舉行。會議選舉產生中國科協新一屆領導機構，王光謙當選中國科協第11屆全國委員會主席，同時授予萬鋼（前任科技部長、政協副主席）中國科協名譽主席。

王光謙表示，新一屆全委會「要始終自覺將科協工作置於黨和國家事業發展全域中統籌謀劃，做到黨的中心工作部署到哪裡，科協履職服務就跟進到哪裡、作用效能就發揮到哪裡」。他還要求，中國科協新一屆全委會要堅定走中國特色社會主義群團發展道路，勇於破除制約科協高質量發展的體制機制壁壘。

精華 FAQ

  • 王光謙是在中國科協第11屆全國委員會第一次會議上當選新一任主席，該會議於11日在北京舉行，並同步產生新一屆領導機構。

  • 他畢業於清華大學水利水電工程系，取得工學博士學位，2009年當選中國科學院院士，曾任青海大學校長與清華大學副校長，現為全國政協副主席。

  • 他要求科協把工作放到黨和國家事業發展全局中統籌推進，做到中心工作部署到哪裡，服務就跟進到哪裡，並堅定走中國特色社會主義群團發展道路。

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