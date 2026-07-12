「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

川普 政府計畫放寬對阿拉伯聯合大公國的出口限制，為這個波斯灣國家採購各類先進技術鋪路，包括實現人工智慧(AI)雄心所需的半導體。中媒下標題「我們不賣，中國就賣了」，稱華府 鬆綁阿聯的晶片管制，凸顯川普憂心被中國「超車」。

美國商務部10日發布通知說，阿聯如今符合美國出口管制法規的寬鬆待遇資格，理由是阿聯已採取措施，保護美國的敏感技術。商務部工業暨安全局這次修改規定時，也提到阿聯在美國對伊朗 戰爭中給予支持。

新規上路後，阿聯政府和雲端運算巨頭「G42」等經過核准的企業，採購Nvidia輝達(另稱英偉達)和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。新規也未限制這些機構可購買的晶片或其他先進產品數量。

近年來，阿聯投入大筆石油財富和政治資源，發展運算基礎設施，力圖成為中東和全球南方的AI樞紐。不過，這是在美國和以色列對伊朗開戰之前。戰爭期間，波斯灣地區多座資料中心遇襲，引發外界擔心，當地吸引海外科技投資的能力可能受到影響。

不過，這項政策一改，立刻引來華府國安鷹派反對。他們擔心，允許擴大向阿聯銷售AI晶片，可能威脅美國國家安全。曾在川普和拜登政府任職、現為美國外交關係協會資深研究員的麥奎爾(Chris McGuire)警告，這可能讓中國有機會取得美國技術，也會拖慢美國的AI建設。

麥奎爾在社群平台X發文說：「阿聯將像如今在石油市場的地位一樣，成為全球舉足輕重的AI運算樞紐，卻也會成為中國取得美國技術的後門。更重要的是，這將使美國原已極為嚴重的AI晶片短缺雪上加霜，拖慢美國的AI建設。」

國安疑慮主要在於，中國可能取得運往阿聯的AI處理器，無論是透過實體轉移晶片，或透過雲端使用這些晶片的運算能力。對中鷹派尤其點名G42，這家公司過去和華為有關聯，但近日已尋求和這家中國科技巨人切割。

獲准免申請許可即可採購AI晶片的阿聯企業，也包括G42旗下的Core42。由G42支持的阿布達比基金MGX，也另外獲准享有寬鬆待遇。新規還允許8家美國公司和旗下阿聯子公司，不必申請許可即可採購AI處理器，包括亞馬遜(Amazon)、Alphabet旗下Google、蘋果、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文(Oracle)和SpaceX旗下xAI。

這份由美國商務部工業暨安全局局長凱斯勒(Jeffrey Kessler)簽署的通知，提到美國和阿聯經貿關係日益密切，並特別指出，阿聯在美國的外國直接投資估計超過1兆美元，涵蓋AI、金屬、航空和能源等領域。

在美國鬆綁出口管制後，阿聯將可大量採購Nvidia的AI晶片。圖為Nvidia執行長黃仁勳6月出席台北國際電腦展發表全新RTX Spark晶片。(路透)