中俄潛艇海上罕同框 深化「水面+水下」立體實戰新高度

中俄潛艇，海上罕見同框。(取材自央視新聞)

備受國際矚目的中俄「海上聯合-2026」軍事演習，已於7月11日正式完成海上演練階段。這場自2012年延續至今的年度海軍合作盛事，今年釋放出強烈的戰略訊號——雙方精銳潛艇與援潛救生船罕見在同一海域「同框」亮相，象徵著兩國海軍的協作，已正式從傳統的「水面」作戰，全面深化至「水面+水下」的立體實戰新高度。

新華社報導，資深軍事記者觀察指出，本次聯演最大的亮點在於「無固定腳本」的實戰化對抗。中俄編隊打破過往演練的刻板框架，完全依據動態的戰場態勢、即時水文與氣象變化進行連動應變。

在兵力配置上，雙方採取高度互信的「混合編組」模式，依託海面艦艇、空中戰機及水下潛艇等多維平台，成功跨國搭建出全域一體化的作戰體系。兩國官兵在複雜的電磁干擾環境下，演練了援潛救生、防空反導及對海突擊等高難度科目，在最短時間內精準攔截來襲目標。

隨著海上演練落幕，部分中俄兵力隨即轉往太平洋相關海域展開聯合巡航。這場水下巨獸的罕見集結，不僅檢驗了雙方強大的指揮協作與火力打擊能力，也為區域局勢牽動出新的戰略平衡。

中方潛艇。(取材自央視新聞)

俄方潛艇。(取材自央視新聞)