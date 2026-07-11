半導體關鍵材料…供應鏈受挫 中突宣布禁止氦氣臨時出口
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中國商務部與海關總署10日傍晚發布2026年第29號公告，宣布依據「對外貿易法」有關規定，即日起對氦氣實施臨時禁止出口管理。由於卡達和俄羅斯兩大全球核心氣源地因地緣衝突與管制導致供應同步受挫，中國國內氦氣進口缺口已達六成以上，此舉旨在優先滿足半導體、醫療、航空航太等新興產業鏈需求。
被譽為「氣體晶片」或「黃金氣體」的氦氣是一種極為重要的惰性氣體。在功能應用上，早期多用於製作氦氣球以規避氫氣爆炸風險；近年則在半導體加工領域發揮關鍵作用，主要用於防止晶片加工過程中出現氧化及各類多餘化學反應。
商務部研究院研究員周密指出，在光刻工藝環節中，氦氣能有效降低外界環境對加工精度的干擾，保障晶片光刻精度，是當前製造工藝中不可或缺的特種氣體。然而受自身物理特性影響，氦氣分子量小且質量極輕，釋放至空氣後會快速上浮至大氣高層並永久逃逸、無法自然回收，必須持續補充全新氣源。
周密表示，這項針對「黃金氣體」的舉措並非長期性限制政策，而是全球供應鏈失衡背景下的階段性調控手段。待全球氦氣供應鏈恢復穩定後，相關管控也將回歸常態。
數據顯示，2025年中國國內氦氣總供應量為5818噸，進口量4913噸，對外依存度高達84%。中國氦氣進口高度集中於卡達(約54.6%)和俄羅斯(約44%)，兩國產量占全球總產量近50%。
今年以來，全球氦氣市場步入劇烈動盪。2月底美以伊衝突封鎖荷莫茲海峽，切斷卡達自波斯灣出口氦氣的海運路線；4月俄羅斯宣布至2027年底實施臨時出口管制，將亞洲配額壓縮至2025年同期的40%，導致全球超40%氦氣供應驟然中斷。
受供應承壓影響，中國國產高純管束氦氣市場均價最高漲至每立方公尺人民幣494.5元，比2月28日上漲664.7%；進口氦氣均價亦達515元，上漲528.0%，上海等地特種氣體生產企業即便雙班倒運行仍供不應求。
中國工業氣體工業協會指出，當前北京官方對氦氣實施臨時禁止出口管理，是保障氦氣資源安全、引導氦氣規範流通，進而推動中國氦氣及相關行業高品質發展的重要舉措，有利於維護全球氣體供應鏈穩定。
黃金氣體 無替代方案
氦氣作為一種稀有惰性資源屬於戰略資源，常用於半導體製造、磁共振(MRI)超導磁體、火箭燃料加壓等航天和國防領域，被譽為「黃金氣體」。在半導體製造中，氦氣扮演著不可或缺的角色，尚無可替代方案，廣泛應用於晶圓冷卻、光刻過程、洩漏檢測等核心生產環節，直接關係到晶片製造的良率與穩定性。
主因是卡達與俄羅斯兩大供應來源同步受挫，導致中國國內氦氣進口缺口擴大。官方希望先保障半導體、醫療與航太等重點產業用氣，維持供應安全。 氦氣可用於晶圓冷卻、光刻過程與洩漏檢測，也能降低氧化與雜質反應，維持加工精度與良率。由於其物理特性特殊，目前在關鍵製程中仍無替代方案。 中國氦氣對外依存度高達84%，在進口受阻下，國產與進口氦氣價格都大幅上漲，部分地區特種氣體企業即使雙班生產仍供不應求，市場壓力明顯升高。
精華 FAQ
主因是卡達與俄羅斯兩大供應來源同步受挫，導致中國國內氦氣進口缺口擴大。官方希望先保障半導體、醫療與航太等重點產業用氣，維持供應安全。
氦氣可用於晶圓冷卻、光刻過程與洩漏檢測，也能降低氧化與雜質反應，維持加工精度與良率。由於其物理特性特殊，目前在關鍵製程中仍無替代方案。
中國氦氣對外依存度高達84%，在進口受阻下，國產與進口氦氣價格都大幅上漲，部分地區特種氣體企業即使雙班生產仍供不應求，市場壓力明顯升高。
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