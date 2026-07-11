半導體關鍵材料…供應鏈受挫 中突宣布禁止氦氣臨時出口

半導體製造廠使用氦氣冷卻矽晶圓，避免損壞。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國宣布對氦氣實施臨時禁止出口管理，以優先滿足國內半導體與醫療需求。

中國宣布對氦氣實施臨時禁止出口管理，以優先滿足國內半導體與醫療需求。 重點二： 全球主要氣源卡達與俄羅斯供應受阻，中國氦氣進口缺口已超過6成。

全球主要氣源卡達與俄羅斯供應受阻，中國氦氣進口缺口已超過6成。 重點三：氦氣是晶片製造關鍵特種氣體，當前尚無可替代方案且價格大幅飆升。

中國商務部 與海關總署10日傍晚發布2026年第29號公告，宣布依據「對外貿易法」有關規定，即日起對氦氣實施臨時禁止出口管理。由於卡達和俄羅斯 兩大全球核心氣源地因地緣衝突與管制導致供應同步受挫，中國國內氦氣進口缺口已達六成以上，此舉旨在優先滿足半導體、醫療、航空航太等新興產業鏈需求。

被譽為「氣體晶片」或「黃金氣體」的氦氣是一種極為重要的惰性氣體。在功能應用上，早期多用於製作氦氣球以規避氫氣爆炸風險；近年則在半導體加工領域發揮關鍵作用，主要用於防止晶片加工過程中出現氧化及各類多餘化學反應。

商務部研究院研究員周密指出，在光刻工藝環節中，氦氣能有效降低外界環境對加工精度的干擾，保障晶片光刻精度，是當前製造工藝中不可或缺的特種氣體。然而受自身物理特性影響，氦氣分子量小且質量極輕，釋放至空氣後會快速上浮至大氣高層並永久逃逸、無法自然回收，必須持續補充全新氣源。

周密表示，這項針對「黃金氣體」的舉措並非長期性限制政策，而是全球供應鏈 失衡背景下的階段性調控手段。待全球氦氣供應鏈恢復穩定後，相關管控也將回歸常態。

數據顯示，2025年中國國內氦氣總供應量為5818噸，進口量4913噸，對外依存度高達84%。中國氦氣進口高度集中於卡達(約54.6%)和俄羅斯(約44%)，兩國產量占全球總產量近50%。

今年以來，全球氦氣市場步入劇烈動盪。2月底美以伊衝突封鎖荷莫茲海峽，切斷卡達自波斯灣出口氦氣的海運路線；4月俄羅斯宣布至2027年底實施臨時出口管制，將亞洲配額壓縮至2025年同期的40%，導致全球超40%氦氣供應驟然中斷。

受供應承壓影響，中國國產高純管束氦氣市場均價最高漲至每立方公尺人民幣494.5元，比2月28日上漲664.7%；進口氦氣均價亦達515元，上漲528.0%，上海等地特種氣體生產企業即便雙班倒運行仍供不應求。

中國工業氣體工業協會指出，當前北京官方對氦氣實施臨時禁止出口管理，是保障氦氣資源安全、引導氦氣規範流通，進而推動中國氦氣及相關行業高品質發展的重要舉措，有利於維護全球氣體供應鏈穩定。

黃金氣體 無替代方案

氦氣作為一種稀有惰性資源屬於戰略資源，常用於半導體製造、磁共振(MRI)超導磁體、火箭燃料加壓等航天和國防領域，被譽為「黃金氣體」。在半導體製造中，氦氣扮演著不可或缺的角色，尚無可替代方案，廣泛應用於晶圓冷卻、光刻過程、洩漏檢測等核心生產環節，直接關係到晶片製造的良率與穩定性。

北京官方10日突然宣布氦氣實施臨時禁止出口管理。（取材自中國商務部）