里程碑？中首次成功回收火箭 美媒：與SpaceX有10年差距

長征十號乙運載火箭10日在海南商業航天發射場發射昇空，將衛星順利送入預定軌道，火箭一二級分離約6分鐘後，一子級垂直返回，在海上回收平台通過網繫捕獲方式成功回收。圖為民眾觀看長征十號乙運載火箭位轉運中。 (中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國首次成功回收入軌火箭助推器，被視為可重複使用技術的重要突破。

中國首次成功回收入軌火箭助推器，被視為可重複使用技術的重要突破。 重點二： 美媒指出SpaceX早在2015年已回收火箭，中國與其仍有明顯差距。

美媒指出SpaceX早在2015年已回收火箭，中國與其仍有明顯差距。 重點三：分析認為真正關鍵是整備速度與復用能力，非單次回收成功。

中國昨宣布首次成功回收入軌火箭助推器，引發外媒廣泛關注和評論，不少媒體稱這是中國追趕美國可重複使用火箭技術的重要一步。不過美國之音引述分析人士說，這是美中太空競賽的重要一天，但美國在這一領域的領先優勢已保持十多年，中國的長征十號乙目前只完成一次回收，酸這一里程碑的進展相比美國，反凸顯中國在技術方面仍存在差距。

美國之音報導稱，中國官方媒體將此次試驗稱為一大突破，但早在2015年12月，美國太空探索技術公司(SpaceX )就已實現獵鷹九號(Falcon 9)火箭助推器的首次成功回收，比中國首次成功回收入軌級火箭助推器早十多年。此後，SpaceX已將這項技術實現產業化，如今每年發射獵鷹九號火箭約150次，平均每周約三次，單個助推器可重複使用數十次。

相比之下，中國的長征十號乙目前只完成一次回收，且今年只計畫復用一次，而SpaceX的助推器通常在大約三周內就能完成整備，投入下一次發射。兩國在技術路徑上也不同，SpaceX的獵鷹九號依靠可展開的著陸支架，自主降落在地面著陸場或海上回收船上。而中國的系統則採用四個「著陸鉤」，鈎住懸掛在海上平台上的大型回收網。

報導引述多位獨立航天分析人士指出，儘管星期五的回收試驗意義重大，但要證明中國真正掌握可重複使用火箭技術，還需要跨過幾道關鍵門檻。美國智庫信息技術與創新基金會(ITIF)分析師埃利斯·舍雷爾(Ellis Scherer)表示，更關鍵的問題在於，中國能以多快的速度把回收的助推器整備完畢、重新送回發射台執行下一次任務，這才是決定這枚火箭是否真正「可重複使用」的關鍵指標。

舍雷爾表示，美國目前仍保持明顯優勢，美國已運營可重複使用火箭多年，中國能否快速複製並擴大回收助推器的使用規模，將決定其能在多大程度上與美國發射企業競爭。

澳洲戰略政策研究所(ASPI)高級分析師馬爾科姆·戴維斯(Malcolm Davis)也持類似看法。他在X平台上發帖說，這次長征火箭一級助推器的成功回收並不一定意味著中國目前已經準備好與SpaceX競爭了，「需要注意的是，SpaceX的獵鷹九號火箭在回收第一級助推器時，並不依賴複雜的結構或網。而且他們已經這樣操作多年了」。

觀察者網引述太空網和路透報導則指出，值得注意的是，長征十號乙並未完全複製SpaceX的回收方式，中國此次採用了網繫回收方案，可以減少火箭額外結構重量，提高有效載荷能力，同時對回收落點誤差具有更高容忍度。

中國長征十號乙運載火箭十日在海南發射升空，成功將衛星送入預定軌道後，第一節火箭成功回收，是中國運載火箭首次實現可控回收，將為日後衛星組網、深空探測、載人登月等任務提供更加經濟可行的方案。(新華社)