中朝友好互助65周年 習近平會北韓總理深化互信

中國國家主席習近平（右）10日在北京人民大會堂會見北韓總理朴泰成（左）。(中新社)

中共總書記習近平 10日下午在北京會見率團訪問的北韓 總理朴泰成。習近平表示，要以共同隆重紀念「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年為契機，讓兩國關係持續煥發蓬勃生機，並強調兩國要加強戰略協作。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平會見北韓總理朴泰成，強調深化互信與戰略協作。

習近平會見北韓總理朴泰成，強調深化互信與戰略協作。 重點二： 雙方將紀念中朝友好合作互助條約簽訂65周年並辦活動。

雙方將紀念中朝友好合作互助條約簽訂65周年並辦活動。 重點三：北韓表態支持中方核心利益，稱朝中關係具高度戰略性。

習近平甫於上個月訪問北韓與北韓領導人金正恩 會談，而朴泰成於7月10日至12日訪問中國。中國外交部此前指，中朝是傳統友好鄰邦，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是黨和政府堅定的戰略方針，雙方商定將共同隆重舉辦上述條約65周年紀念活動。

央視報導，習近平昨會見朴泰成時說強調，當前國際形勢變亂交織，中朝兩國應當保持戰略定力，增強戰略自信，確保兩黨兩國關係與時俱進。要穩步推進務實合作，並要加強戰略協作，「堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，為兩國走好符合自身國情的社會主義道路營造有利外部環境」。

朴泰成表示，習近平今年首次出訪選擇北韓，兩國隆重舉行上述條約簽訂65周年紀念活動，再次彰顯朝中友誼「經受住考驗，具有高度戰略性」。他提到，金正恩要求將朝中關係發展為最強有力的戰略關係，朝方將「堅定支持中方在台灣等問題上捍衛核心利益」。

中國外交部發言人毛寧10日在例行記者會上表示，中朝是傳統友好鄰邦，維護好、鞏固好、發展好中朝關係是中國黨和政府的戰略方針。今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年，雙方商定舉辦紀念活動。

毛寧表示，「中方願同朝方一道，以兩黨、兩國最高領導人重要共識為指引，加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展」。