貿戰蔓延到農產 國家補貼、優惠貸款…歐盟查中國鴨肉傾銷

AI重點 文章重點整理： 重點一： 歐盟首次把反傾銷調查擴大到中國鴨肉與家禽業。

歐盟首次把反傾銷調查擴大到中國鴨肉與家禽業。 重點二： 歐方指中國鴨農享有補貼、貸款與低價飼料優勢。

歐方指中國鴨農享有補貼、貸款與低價飼料優勢。 重點三：若裁定傾銷成立，關稅可追溯至登記進口產品。

繼電動車和太陽板等工業用品之後，歐盟 把針對中國的反傾銷調查首次擴展到家禽業。英媒報導，歐盟執委會9日對中國鴨肉產品以低於市場價格傾銷的問題啟動反傾銷調查；如調查成立，歐盟將對中國新鮮、冷凍或煙燻鴨肉課徵關稅。報導形容，這加劇歐中貿易緊張關係。

金融時報報導，根據聯合國 糧食及農業組織的數據，全球每年生產500萬噸鴨肉，其中480萬噸來自中國。

歐盟執委會表示，中國的鴨農受惠於國家補貼、優惠貸款 及平價飼料。中國進口鴨肉的數量及價格，都對於歐盟的銷量、定價及市場份額產生負面影響。歐洲農民表示，這些低價進口鴨肉產品正在蠶食他們的銷售額與利潤。有5家不具名的歐洲生產商指當中存在「不正當競爭」。

歐盟9日發出的《歐盟官方公報》表示，即日起正式對北京鴨(Pekin duck)展開反傾銷調查，而內文交代的，則是針對整條肉鴨生產與出口產業鏈，調查的產品從生鮮丶冷藏丶冷凍的整隻鴨肉，到分割帶骨或去骨鴨肉丶鹽漬或燻製鴨肉，以至是經過加工的「即食熟食烤鴨真空包」與「調製鴨肉罐頭」都在調查之列。

報導表示，歐盟此次的反傾銷調查需時約1年。如果歐盟最終裁定指控成立，歐盟徵收的懲罰性反傾銷關稅，更可追溯至海關即日起登記的中國鴨肉產品。

因應歐中緊張的貿易關係，中國商務部長王文濤日前與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議，並在會後發表聯合聲明，指雙方正式成立中歐貿易投資磋商機制。

當時塞夫柯維奇表示，中國利用補貼、貨幣貶值和國家支持來提振出口，以維持其經濟成長，但強調「維持現狀絕非選項」。他還警告，如果到10月仍未在遏制貿易逆差方面取得進展，歐盟將採取行動。

當時王文濤表示，歐方相關經貿工具及對中限制措施嚴重影響中歐正常經貿合作和全球產供鏈穩定，敦促歐方從中歐經貿關係大局出發，重視中方嚴正關切，避免經貿摩擦升級。