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步步驚心…中用海上網接回收火箭 難如「百層高樓投筆入筒」

中國新聞組／北京11日電
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大陸長征十號乙運載火箭十日在海南發射升空，成功將衛星送入預定軌道後，第一節火箭成...
大陸長征十號乙運載火箭十日在海南發射升空，成功將衛星送入預定軌道後，第一節火箭成功回收。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長征10號乙首創海上網繫回收，成功捕獲一級箭體。
  • 重點二：這是中國首次實施運載火箭一級可控回收任務。
  • 重點三：網繫回收可減重提效，並降低末端姿態控制難度。

長征十號乙運載火箭首創以全球首款「井」字形高強度緩衝攔阻網繫成功捕獲箭體，這不僅是中國首次成功實施運載火箭一級可控回收，更是全球首次運載火箭「網繫回收」任務，讓火箭直接飛進一張海上大網。

文匯報、環球網報導，當前世界主流火箭回收模式多採用「著陸腿」垂直起降。長十乙研發團隊改採海上平台網繫捕獲技術。

中國航天科技集團技術專家陳牧野指出，網繫回收的優勢十分突出，首先能簡化箭上結構，省去笨重的著陸支腿，大幅減輕箭體結構重量，進而提升運載能力與效益；其次，網繫系統能拓寬落點容錯窗口，降低末端姿態控制難度；最後，該整套設備可系列化適配不同尺寸的火箭，通用性更強。其核心邏輯在於「讓平台適配火箭」，而非火箭單方面適配著陸場，大幅降低了箭體設計與發動機調控難度。

這套被形容為在動態中完成精準對接的回收過程，難度形同「百層高樓投筆入筒」。

對接時，由滿載排水量2.5萬噸、具備動力定位能力的巨輪「領航者」號在海上承接。當一級箭體到達網系裝置上空並持續減速時，箭體上的掛索機構會提前展開並與4根「井」字型繩索接觸，網繫裝置隨即通過滑車驅動繩索進行接駁。在完成觸網與緩衝減速後，回收系統會通過輔助穩固繩索進行初步固定，最後由自動鎖緊平台移動至箭體下方完成抱夾鎖緊，如同繫上安全帶般穩固箭體。

返回著陸段是本次發射任務的核心驗證內容。據了解，長十乙的一級在升空150秒左右與二級分離後，將從海拔100公里以上的高度開始下落，以數倍於音速的狀態進入返回飛行階段。

「返回過程會先後經歷滑行調姿段、動力減速段、氣動減速段及著陸段四個階段。」火箭院火箭設計師王聰表示，在滑行調姿段，一級的柵格舵系統會展開，並完成再入姿態調整。在動力減速段，一級的發動機會再次點火，讓一級在進入稠密的大氣層之前踩煞車降速，避免進入大氣層因熱流等不利因素破壞箭體。

隨後，一級將進入氣動減速段，這是防熱設計的關鍵驗證環節。在氣動減速段，火箭依靠柵格舵產生的氣動阻力減速飛行，一級的箭體底部會承受嚴苛的氣動加熱和氣動載荷考驗。最後，一級將進入著陸段，在這個階段會採用「准懸停」控制。

報導指出，長十乙在發射後約8分鐘，一級被海上回收平台精準捕獲，過程堪稱是步步驚心。

精華 FAQ

  • 最重要的突破，是它首次採用海上網繫捕獲方式，成功把一級箭體直接回收到海上平台，並完成中國首次運載火箭一級可控回收。

  • 網繫回收可省去笨重著陸支腿，減輕箭體重量並提升運載能力，也能擴大落點容錯範圍，降低末端姿態控制難度，整體通用性更強。

  • 一級箭體先經滑行調姿，再進入動力減速、氣動減速與著陸段，期間會展開柵格舵、再次點火減速，最後以准懸停方式被平台精準捕獲。

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