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上海合作組織擴容 寮國成第15位對話夥伴

記者廖士鋒／綜合報導
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上合組織10日在北京正式授予寮國對話夥伴地位。上海合作組織秘書處設於北京市日壇路...
上合組織10日在北京正式授予寮國對話夥伴地位。上海合作組織秘書處設於北京市日壇路7號。（聯合報系資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海合作組織在北京簽署備忘錄，正式接收寮國為對話夥伴。
  • 重點二：上合目前共有10個成員國、2個觀察員國與15個對話夥伴。
  • 重點三：秘書長稱上合正推進改革，並擴展安全、交通、金融與數位合作。

據央視新聞等官媒報導，上海合作組織授予寮國對話夥伴地位備忘錄簽署儀式10日在北京舉行。寮國副外長、上合組織秘書長等出席，這是去年上合天津峰會所確立的決議內容。

在去年舉行的天津峰會上，上合成員國元首一致同意接收寮國為對話夥伴。截至目前，上合組織已擁有10個正式成員國、2個觀察員國和包括寮國在內的15個對話夥伴。

10個成員國為中國、俄羅斯、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、哈薩克、白俄羅斯、印度、伊朗和巴基斯坦。15個對話夥伴國包括亞塞拜然、亞美尼亞、巴林、埃及柬埔寨、卡達、科威特、寮國、馬爾地夫、緬甸、尼泊爾、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、土耳其和斯里蘭卡。兩個觀察員國為阿富汗和蒙古國。

俄羅斯衛星通訊社表示，10日上午備忘錄由上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫與寮國副總理兼外交部長豐威漢在上合組織北京秘書處簽署。備忘錄的簽署完成了所有必要程序，是該地位的關鍵環節。備忘錄明確了基本權利、義務和未來合作方向。根據規則，對話夥伴可參加備忘錄中規定的相關領域專業會議、部長級會議和專家論壇。

去年9月，寮國人民革命黨總書記、國家主席通倫曾到中國參加上合組織天津峰會，並赴北京參加九三閱兵，當時他與中共總書記習近平會談時，表示寮方衷心感謝中共支持寮國成為上海合作組織對話夥伴，全力支持習近平提出的全球治理倡議，願同中共在國際舞台上加強協調配合。習近平則祝賀寮國成為上海合作組織對話夥伴，稱願同寮方在中國東協合作、瀾湄合作、東亞峰會等地區機制下深化協調和配合，促進地區和平與發展。

上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫日前接受環球時報專訪時表示，上合組織改革正在推進，包括修訂其法律框架、修訂組織憲章以及制定其新成立的專門安全機構的規章制度。這些機構包括位於烏茲別克塔什干的應對安全挑戰和威脅通用中心(該中心下轄位於吉爾吉斯比什凱克的打擊跨國有組織犯罪中心和信息安全中心)以及位於塔吉克杜尚別的上合組織禁毒中心。

他還補充說，與此同時，各方正在成功擴大國防部、安全委員會、主管機構和禁毒部門之間的合作。在交通運輸領域，《港口和物流中心發展合作構想》正在實施，國際公路運輸路線正在拓展。在金融領域，有意願的國家正自願籌建上海合作組織開發銀行。 在數位領域，電子商務和資料交換平台的建置工作也在進行中。

值得注意的是，去年天津峰會決議設立「上合組織開發銀行」，今年以來上合組織開發銀行多邊磋商已經舉行了4次會議，《永珍時報》(Vientiane Times)先前已披露，寮國代表也有參加相關磋商。

精華 FAQ

  • 依去年天津峰會決議，上合成員國同意接收寮國為對話夥伴；10日在北京又完成備忘錄簽署，才算走完必要程序，正式落實這一地位。

  • 目前上合組織共有10個正式成員國、2個觀察員國，以及包括寮國在內的15個對話夥伴，顯示組織的合作網絡持續擴大。

  • 秘書長表示，上合正推進法律框架與憲章修訂，也在安全、交通、金融與數位領域加強協作，包含新安全機構、開發銀行及電子商務平台等。

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