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繼美之後 中國首度透過「網繫捕獲」也成功回收火箭

記者陳宥菘／綜合報導
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中國長征十號乙運載火箭10日在海南發射升空，成功將衛星送入預定軌道後，第一節火箭...
中國長征十號乙運載火箭10日在海南發射升空，成功將衛星送入預定軌道後，第一節火箭成功回收。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國長征10號乙在海南完成首度網繫捕獲回收，宣稱全球首次此類回收成功，並被視為中國商業航天降低成本、提升重複使用能力的重要突破。

中國「長征十號乙」運載火箭10日透過海上平台的「網繫」結構，首度成功回收第一節火箭，讓中國成為繼美國後，全球第二個掌握回收火箭技術的國家。預期這將有效降低商業發射成本，大幅提升中國進入太空的能力，並進而與美國太空巨擘SpaceX互別苗頭。

這也是全球⾸次有運載⽕箭成功透過「網繫捕獲」完成回收。

央視報導，長征十號乙運載火箭10日中午12時15分在海南商業航天發射場發射升空，將衛星將順利送入預定軌道，而火箭第一、二節分離約六分鐘後，第一節垂直返回，在海上回收平台通過網繫捕獲方式成功回收，發射與第一節推進器回收任務均取得成功。官方預計在今年底前完成第一節火箭重複飛行。

中國長征10號乙運載火箭10日在海南發射升空，成功將衛星送入預定軌道後，第一節火...
中國長征10號乙運載火箭10日在海南發射升空，成功將衛星送入預定軌道後，第一節火箭成功回收。(新華社)

長征十號乙由中國運載火箭技術研究院研製，具備將至少16公噸載荷送入近地軌道的能力。而該運載火箭是降落在「領航者」號火箭回收船。據報導，該船的上橫梁距離甲板約60多公尺，回收靶心長寬均為44公尺，這範圍內就是可容納火箭飄移偏差的最大空間。

不同於SpaceX的著陸架垂直回收、星艦發射塔回收兩種方式，中國此次採用的「網繫捕獲」是自主獨創的第三種回收方式，透過回收船塔架四個角落上的光達，即時測量火箭下落時的位置與姿態，隨後驅動下方的阻攔索、緩衝索與牽引索三類繩索共同作用，以吸收掉火箭下落的動能，使火箭最終靜止地懸在網繩的中央。

研發專家指出，這種「網繫捕獲」能簡化火箭結構、減輕車體重量並增加載荷能力，同時對降落點偏差有較高的容錯度。

中國航天科技集團陳牧野說，長征十號乙首飛，對中國商業航天發展的意義在於突破低成本、大運力重複使用火箭技術，提升中國商業航天在國際市場的競爭力。

未來，該箭將承擔低軌衛星組網及其他商業發射任務，支撐低軌衛星互聯網、中軌道通信衛星等大規模組網需求。

路透報導，SpaceX是在2015年12月首次實現「獵鷹九號」火箭在軌道飛行後的陸地回收著陸，如今「獵鷹九號」已成為太空運載主力，每年執行約150次發射任務，平均每周發射三次，其助推器可根據需求重複使用數十次。

精華 FAQ

  • 長征10號乙於10日在海南商業航天發射場升空後，首度透過海上平台的網繫結構成功回收第一節火箭，並完成發射與助推器回收任務，展現重複使用技術進展。

  • 網繫捕獲是以回收船塔架上的光達即時偵測火箭位置與姿態，再由阻攔索、緩衝索與牽引索共同吸收下落動能，讓火箭最後靜止懸停在網繩中央。

  • 官方與研發專家認為，網繫捕獲可簡化火箭結構、減輕重量並提高載荷能力，也能降低商業發射成本，強化中國在低軌衛星組網與國際發射市場的競爭力。

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