緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

在火箭可回收領域落後美國「獵鷹9號」近10年後，中國火箭回收技術出現重大突破，10日在海南成功發射「長征十號乙運載火箭」，並由海上平台回收了火箭子級，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。

據中國運載火箭技術研究院消息，2026年7月10日12時15分，長征十號乙運載火箭在海南商業航太 發射場發射升空，「火箭一二級分離約6分鐘後，一子級垂直返回，在海上回收平台成功回收」。消息指出，這是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，同時也是全球首次運載火箭網繫回收。

稍早證券時報指出，10日上午長征十號乙遙一火箭已開始燃料加注，有望在12時10分左右發射升空，挑戰全球首次火箭一子級海上網繫回收驗證。如果本次驗證成功，中國將成為全球第二個掌握大運力可回收火箭技術的國家。

一子級也稱為「一級火箭」或「一子級火箭」，是火箭的主要推進部分，負責提供起飛和上升階段的大部分推力。而在今年2月，中國曾公布，海上搜索回收分隊成功打撈回收長征十號運載火箭一級箭體，中國完成首次火箭一級箭體海上打撈回收任務。

快科技報導，長征十號乙為5米芯級商業可複用液氧煤油火箭，箭高近70公尺，配備7台YF-100N可複用發動機。一子級回收狀態下近地軌道運力不低於16噸，900公里太陽同步軌道運力11噸，運力對標「獵鷹九號」。該型號兼顧低軌巨型星座組網與「載人登月」配套發射需求。

值得注意的是，區別於SpaceX著陸腿垂直回收、星艦機械臂回收兩條路線，海上網繫回收是中國獨創第三條複用技術方案。整套回收流程分為七步：一二級分離、柵格舵調姿、高空反推減速、大氣層再入、低空深度節流、船箭動態對位元、掛鉤鎖纜柔性捕獲。整套方案大幅降低箭體結構複雜度，單次發射成本可降低40%以上，一子級經檢修後可重複執行多次發射任務。

此前，執行回收任務的專用船舶「領航者」號已於南海預定海域就位，船長144公尺、寬50公尺，滿載排水量2.5萬噸，搭載36公尺高阻攔網架，可在4公尺浪高環境穩定作業，船體動態定位精度優於0.5公尺，抵消海面起伏帶來的落點偏差，回收容錯窗口放寬50公尺，大幅降低末端姿態控制難度。

文匯報引述江蘇深藍航天有限公司副總經理張成聰說法指，「中美在航天運輸領域的核心差距，正是火箭回收技術」，他表示，「從去年的數據來看，我國全年太空運輸的有效載荷量，大概只有美國的1/8到1/10」，張成聰還說，「2021年之前兩國沒有那麼大的差距，就是因為回收技術的進步，導致差距進一步拉大」。