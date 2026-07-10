大疆垂直起降運載無人機 飛行海拔8861米 高度超珠峰

大疆無人機DJI EV50完成珠峰數字科考任務，飛行最高海拔達8861米。（取材自環球網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大疆EV50完成珠峰數字科考，最高飛行海拔達8861米。

大疆EV50完成珠峰數字科考，最高飛行海拔達8861米。 重點二： 無人機取得臭氧垂直分布數據，證實冰川風可向下輸送高空臭氧。

無人機取得臭氧垂直分布數據，證實冰川風可向下輸送高空臭氧。 重點三：團隊改良垂直起降複合翼設計，解決高海拔科考多項技術難題。

大疆創新9日宣布，旗下首款垂直起降運載無人機 DJI EV50完成珠峰數字科考任務，飛行最高海拔達8861米。此次科考由北京大學、中國科學院等機構組成的聯合科考團隊執行，利用該款無人機在珠峰地區成功測量地面至海拔8861米高空的臭氧垂直分布數據，為青藏高原高濃度臭氧研究增添一項重要觀測證據。

新華社報導，科考團隊成員、北京大學環境科學與工程學院長聘副教授葉春翔表示，團隊在珠峰北坡開展12天野外作業，完成32個有效飛行架次，兩次突破珠峰8848米高程，其中一次在帶有載荷物情況下穩定抵達8861米。無人機在此高度成功獲取臭氧垂直分布數據，並直觀捕捉冰川 風從形成、下衝至擴散的全流程，證實冰川風可將高空高濃度臭氧向下輸送，為解析珠峰地區臭氧高濃度問題提供關鍵一手數據。

葉春翔說明，青藏高原以其清潔的大氣背景，是捕捉歐亞大陸大氣環境演變規律的天然實驗室；此前研究雖已觀測到冰川風可將大氣高層臭氧輸送至地表的現象，但對其空間影響範圍與傳輸通量，一直缺乏系統性直接觀測數據支撐，原因之一即受限於設備條件。

報導指出，聯合科考團隊與大疆共同攻關，優化提升垂直起降複合翼無人機功能，融合多旋翼與固定翼無人機各自優勢，解決現有無人機旋翼擾動空氣影響測量準確性、燃油燃燒污染、對起飛跑道依賴性強等不適合高空科考的問題。

大疆運載產品經理周嚴錫指出，針對珠峰地區空氣稀薄、溫差大、風場紊流強等極端環境，工程師在無人機電池恆溫加熱、空速管防結冰、動力與飛控冗餘系統等方面進行改進。

快科技報導，根據大疆公布數據，本次科考周期共12天，EV50累計完成32架次起降作業，其中12架次專門搭載大氣數據採集設備，執行螺旋爬升、往返巡航任務，最終突破至8861米作業海拔，單次最大連續爬升高度3730米。EV50面向百公里級跨區域空中運輸場景研發，支持垂直起降、無需專用跑道，空載狀態下最大航程150公里，最大飛行時速160公里。

此次任務並非大疆無人機首次在珠穆朗瑪峰進行實踐。2009年大疆曾在珠峰測試搭載自研XP3.1飛控的無人直升機；2010年，大疆飛控ACE ONE在川藏線4700餘米高海拔地區完成極限測試；此後，大疆Mavic 3也曾登頂珠峰，完成人類首次在8848.86米峰頂的無人機拍攝。

大疆無人機DJI EV50完成珠峰數字科考任務，飛行最高海拔達8861米。（取材自環球網）