我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

全球首例 宇樹G1機器人在美完成活體切除膽囊手術

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宇樹G1機器人完成活體膽囊切除手術。(取材自鳳凰網科技)
宇樹G1機器人完成活體膽囊切除手術。(取材自鳳凰網科技)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：UC San Diego以2台宇樹G1完成活體膽囊切除手術。
  • 重點二：手術直接使用常規腹腔鏡器械，驗證雙機協同可行性。
  • 重點三：研究顯示成本較低但仍需校準與降低遠端操控延遲。

美國加州大學聖地牙哥分校(UC San Diego)研究團隊利用兩台由中國宇樹科技(Unitree)研發的「G1人形機器人」，成功完成全球首例活體非靈長類動物的外科膽囊切除手術。這項由工程與外科團隊聯合進行的臨床前試驗，首次驗證了人形機器人及雙機器人協同執行外科手術的可行性，相關研究成果已於當地時間7月8日發表在國際頂級學術期刊《Nature》上。

鳳凰網科技報導，在實驗過程中，兩台宇樹G1機器人均由外科醫生透過控制台進行遠端操控(Teleoperation)。值得注意的是，機器人並未採用專門訂製的設備，而是直接使用醫院常規的腹腔鏡手術器械。兩例手術中，一例由單台機器人與外科醫生協作完成，另一例則完全由兩台機器人組成的團隊協同搞定。

研究團隊指出，相較於目前醫院普及的大型專用手術機器人，宇樹G1身高約1.52公尺、體重約27公斤，具備體積小、部署成本低的優勢，不需對現有手術室進行大規模改造。其人形結構未來除了手術操作，還能承擔遞送器械、整理手術室等輔助工作。論文通訊作者、電氣與計算機工程系教授Michael Yip表示，面對全球外科醫生短缺現狀，此技術未來有望將醫療能力延伸至偏遠地區、災害救援及戰地醫療等特殊場景。

不過，該項技術目前仍處於早期驗證階段。研究人員透露，在手術過程中，機器人系統需要進行多次重新校準，導致整體手術耗時顯著長於現有的專用手術機器人；此外，遠距離操控帶來的控制延遲等瓶頸，也仍有待進一步優化。團隊下一步將圍繞遠程手術和自主外科助手等方向持續推進研發。

精華 FAQ

  • 由美國加州大學聖地牙哥分校研究團隊完成，使用的是2台中國宇樹科技研發的G1人形機器人，並在臨床前試驗中執行活體非靈長類動物的膽囊切除手術。

  • 最大特色是直接採用醫院常規腹腔鏡器械，未做專門訂製，且以人形機器人遠端操控完成。研究團隊認為其體積小、部署成本低，較易融入現有手術室。

  • 研究人員指出，手術中需要多次重新校準，整體耗時也長於現有專用手術機器人，遠距操控延遲仍待改善。下一步將聚焦遠程手術與自主外科助手研發。

加州大學 聖地牙哥

上一則

大疆垂直起降運載無人機 飛行海拔8861米 高度超珠峰

下一則

「想吃遍中國美食」哈蘭德徵旅行攻略 中球迷瘋狂提案

延伸閱讀

6旬婦罹癌害怕胃切除 林口長庚導入手術機器人順利切除癌細胞

6旬婦罹癌害怕胃切除 林口長庚導入手術機器人順利切除癌細胞
宇樹IPO註冊獲准 將成A股人形機器人第一股

宇樹IPO註冊獲准 將成A股人形機器人第一股
李信智整型外科 完全保密隱私自備AAAA SF最高級別的執照手術室

李信智整型外科 完全保密隱私自備AAAA SF最高級別的執照手術室
外科手術專家尹熙鵬醫學博士擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理

外科手術專家尹熙鵬醫學博士擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心