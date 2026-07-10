全球首例 宇樹G1機器人在美完成活體切除膽囊手術

宇樹G1機器人完成活體膽囊切除手術。(取材自鳳凰網科技)

AI重點 文章重點整理： 重點一： UC San Diego以2台宇樹G1完成活體膽囊切除手術。

UC San Diego以2台宇樹G1完成活體膽囊切除手術。 重點二： 手術直接使用常規腹腔鏡器械，驗證雙機協同可行性。

手術直接使用常規腹腔鏡器械，驗證雙機協同可行性。 重點三：研究顯示成本較低但仍需校準與降低遠端操控延遲。

美國加州大學聖地牙哥 分校(UC San Diego)研究團隊利用兩台由中國宇樹科技(Unitree)研發的「G1人形機器人」，成功完成全球首例活體非靈長類動物的外科膽囊切除手術。這項由工程與外科團隊聯合進行的臨床前試驗，首次驗證了人形機器人及雙機器人協同執行外科手術的可行性，相關研究成果已於當地時間7月8日發表在國際頂級學術期刊《Nature》上。

鳳凰網科技報導，在實驗過程中，兩台宇樹G1機器人均由外科醫生透過控制台進行遠端操控(Teleoperation)。值得注意的是，機器人並未採用專門訂製的設備，而是直接使用醫院常規的腹腔鏡手術器械。兩例手術中，一例由單台機器人與外科醫生協作完成，另一例則完全由兩台機器人組成的團隊協同搞定。

研究團隊指出，相較於目前醫院普及的大型專用手術機器人，宇樹G1身高約1.52公尺、體重約27公斤，具備體積小、部署成本低的優勢，不需對現有手術室進行大規模改造。其人形結構未來除了手術操作，還能承擔遞送器械、整理手術室等輔助工作。論文通訊作者、電氣與計算機工程系教授Michael Yip表示，面對全球外科醫生短缺現狀，此技術未來有望將醫療能力延伸至偏遠地區、災害救援及戰地醫療等特殊場景。

不過，該項技術目前仍處於早期驗證階段。研究人員透露，在手術過程中，機器人系統需要進行多次重新校準，導致整體手術耗時顯著長於現有的專用手術機器人；此外，遠距離操控帶來的控制延遲等瓶頸，也仍有待進一步優化。團隊下一步將圍繞遠程手術和自主外科助手等方向持續推進研發。