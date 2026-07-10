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中擬放行阿里、字節購買H200晶片 總量或低於20萬枚

記者謝守真／綜合報導
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中國擬允許阿里巴巴、字節跳動和深度求索等頂尖AI企業購買數量有限的Nvidia ...
中國擬允許阿里巴巴、字節跳動和深度求索等頂尖AI企業購買數量有限的Nvidia H200晶片。不過，相關採購總量仍待北京決定，或將低於20萬枚。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國傳擬有限度放行阿里、字節等購買H200晶片。
  • 重點二：相關採購總量待定，可能低於20萬枚且須逐案審批。
  • 重點三：北京仍憂美製晶片影響本土產業與網路安全風險。

美中AI晶片競爭持續，中國據報將有限度開放先進AI晶片進口。美國科技媒體The Information援引知情人士指，中國計畫允許阿里巴巴、字節跳動和深度求索(DeepSeek)等中國頂尖人工智慧(AI)企業購買數量有限的Nvidia(輝達，又稱英偉達)H200晶片。知情人士稱，相關採購總量仍待北京決定，或將低於20萬枚。

The Information指出，知情人士表示，中國官員最近幾周已告知上述企業，可能很快會獲准購買部分H200晶片。不過，相關企業須說明所需晶片的數量及用途才能獲得批准。

知情人士再指，基於AI處理器需求激增，北京當局因此決定允許企業採購部分H200晶片。北京當局目前仍在決定可批准的Nvidia晶片確切數量，總量可能少於20萬枚，不到這些企業今年初提出需求的數量一半。

路透指出，美國政府已允許Nvidia向中國銷售先進H200晶片，並已核准約10家中國企業購買相關晶片。不過，H200晶片進口受阻的部分原因是中國擔心大量美國設計的AI晶片湧入，將阻礙政府推動其本土晶片產業發展的長期目標，同時憂慮允許美國製造的晶片進入國內市場可能帶來網絡安全風險。基於此，北京當局迄今尚未批准相關採購。

路透6月曾報導，Nvidia已告知中國客戶，其用於AI數據中心的新款「Vera」中央處理器最早可能在8月供應，客戶可開始下訂。執行長黃仁勳去年10月表示，由於美國出口管制及北京推動關鍵技術自主化，輝達在中國市場的市占率實際上已降至零。

但另一方面，美國對大陸AI晶片出口管制仍未放鬆。美聯社報導，美國政府今年初雖同意H200出口，但附帶第三方安全審查、商業用途限制及出口數量等多項條件，禁止流向軍事用途。H200雖非Nvidia最新一代Blackwell架構產品，但仍是目前少數獲准出口中國的高效能AI晶片之一。

中國擬允許AI企業有限度採購輝達H200人工智慧晶片。（路透）
中國擬允許AI企業有限度採購輝達H200人工智慧晶片。（路透）

精華 FAQ

  • 消息指出，阿里巴巴、字節跳動與DeepSeek等中國頂尖AI企業，可能獲准購買數量有限的Nvidia H200晶片，但仍需逐案審批，並說明實際需求與用途。

  • 知情人士稱，北京目前仍在決定可批准的數量，總量可能少於20萬枚，而且還不到這些企業今年初提出需求的一半，顯示放行規模相對有限。

  • 北京擔心大量美國設計的AI晶片進入市場，會削弱本土晶片產業發展，並帶來網路安全風險，因此即使美方已放行，相關採購先前仍未獲批准。

輝達 DeepSeek 阿里巴巴

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