解放軍潛射導彈 美抱怨「僅提前數小時通知」 北京回嗆

中國核潛艦試射飛彈，遭美國等多國譴責。(取材自人民海軍公眾號)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國潛射導彈試射引發美日澳紐等國批評。

中國潛射導彈試射引發美日澳紐等國批評。 重點二： 美方稱中方僅提前數小時通報且資訊不足。

美方稱中方僅提前數小時通報且資訊不足。 重點三：中方反批美國雙標，並稱澳洲應感謝通知。

中國近日朝南太平洋發射一牧可搭載核彈的潛射戰略導彈，引發周邊國家反彈，美國國務院 官員批評，中國僅提前幾個小時通知美方，且未提供充分資訊，遠未達到其他擁核聯合國 「五常」所遵循的標準。中國外交部發言人毛寧則反擊，美國每年都組織核潛艇戰略飛彈發射，卻對中國事先通報的飛彈發射說三道四，是典型的雙標和霸權主義。而對於澳洲也表達了不滿，中國學者高姿態回應稱，「澳洲應該感謝中國提前向澳方發出了通知」。

據路透報導，中國軍方6日從一艘核動力潛艇向太平洋發射了一枚導彈，引發美國、日本、澳洲、紐西蘭等國批評。美國國務院一位官員8日表示，中國進行潛射戰略導彈試射前僅提前數小時才通知美國，且提供的細節不足，遠低於聯合國其他擁有核武器的常任理事國所遵循的標準。

這位官員在一份聲明中表示，在未通過常規外交機制進行事先通報的情況下發射此類可攜帶核彈頭的導彈是「不負責任的」，「我們敦促北京就戰略穩定和軍控問題進行有意義的討論」。

聯合國五大常任理事國是1968年「不擴散核武器條約」中承認的五個合法核武器國家。

中國外交部發言人毛寧9日反駁稱，中方多次強調，這次試射活動是年度軍事訓練例行安排，旨在驗證有關武器系統的可靠性、安全性和有效性，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。而且，中方及時發布相關資訊，事先向美國進行通報，體現了中國軍隊的開放和透明。

毛寧接著話鋒一轉批評美國，美國作為世界上唯一一個真正用核的國家，也是擁有世界上最龐大、最先進核武庫的國家，每年都組織核潛艇戰略飛彈發射，卻對中國正常的飛彈發射「說三道四、指手畫腳」，是「典型的雙重標準和霸權主義」。美方應當客觀理性看待中國國防和軍隊建設發展，切實維護全球戰略穩定。

路透報導並稱，北京方面未明確說明發射了何種類型的導彈，但中國官媒環球時報援引軍事專家稱，試射的可能是「巨浪3」導彈。這是中國最先進的潛射導彈。據五角大樓一份報告，該型導彈能夠從中國近海打擊美國本土。

而澳洲同樣對此次發射表達了不滿，澳洲外長黃英賢稱中國此次試射「破壞穩定」。對此，觀察者網引述蘇州大學講席教授、全球化智庫（CCG）副主任高志凱8日接受澳洲廣播公司「7.30」節目採訪時回應，中國完全有權進行此次試驗，「澳洲沒有理由對此感到驚訝」；中國按照國際慣例，就此次試驗向有關國家進行了通報，「我認為，澳洲應該感謝中國提前就此次試驗向澳方發出了通知」。

解放軍核潛艇6日向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，具備「二次核打擊」意涵，引發國際關切。(新華社)