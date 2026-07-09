1人完成東風導彈發射 央視揭秘「兵王」單人操作全流程
AI重點
文章重點整理：
央視軍事日前於「礪劍壯歌」節目中，介紹解放軍二級軍士長朱青山的訓練情況。朱青山服役21年，精通多種型號導彈裝備，他能獨自一人完成東風導彈的陣地變更、起豎發射全流程操作，他練的不是一個號位，而是所有號位。朱青山也成為士兵口中的「兵王」。
觀察者網欄目「軍武次位面」指出，節目呈現的訓練情境為:東風17導彈車組在夜間演習中遭受模擬空襲，僅剩一名人員存活且無備份號手，該名二級軍士長在確認無其他號手支援後，獨自完成裝備操作與發射流程。此類訓練在解放軍日常演訓中稱為「極限減員」、「號手備份」或「一人多能」訓練。
節目說明，現代導彈發射車具備一定程度的抗打擊防護能力，即使外部輔助設備遭破壞，駕駛室核心控制終端與導彈本體仍可能保持完好，此時僅存人員若具備完整操作能力，理論上仍可完成發射任務。
東風17為解放軍現役車載導彈，採高度模塊化與自動化設計，單車即可整合過去需多輛裝載車、系統測試車、電源車、通訊車、指揮車、雷達車配合完成的功能。常規操作需由指揮、瞄準、控制、電源等多名號手分工執行，單兵操作則要求人員熟悉所有工位的專業流程。
據節目介紹，單兵操作大致分為五個步驟：首先將車輛駛至指定安全陣地並完成系統自檢；其次於控制台接收經衛星傳送的加密座標，由車載慣導系統與衛星定位系統自動完成彈道解算；第三步合上強電開關，將飛行軌跡等數據注入導彈彈載計算機；第四步在數據測試通過後按下起豎按鈕，完成密封艙蓋開啟與互鎖邏輯檢查；最後由號手輸入特情授權碼，同時按下兩個點火按鈕完成發射。
系統設有應急解鎖機制，授權碼可由上級交付或透過號手身份驗證取得，以因應僅剩單一人員的極端情況。
央視軍事節目也曾介紹陸軍PLZ-181卡車炮的類似單兵操作流程。相較導彈操作，卡車炮流程較為簡化：人員可駕車至備援陣地後，透過車內一鍵按鈕啟動液壓駐鋤穩定車身，並由車載系統自動定位與調炮；因裝填為半自動方式，仍需人員下車將砲彈放入裝彈機，完成後按下按鈕即可射擊，並可一鍵收炮駛離。
因為他服役21年，精通多型導彈裝備，且能獨自完成東風導彈從機動、檢查到起豎發射的整套流程，代表其能力已接近全工位通吃。 節目呈現的是「極限減員」或「號手備份」訓練，意指在遭受打擊、僅剩單一人員且無支援時，仍能靠一人多能維持裝備作戰能力。 流程包括駛入安全陣地並自檢、接收加密座標與解算彈道、注入飛行數據、完成起豎與互鎖檢查，最後輸入授權碼並雙鍵點火發射。
精華 FAQ
因為他服役21年，精通多型導彈裝備，且能獨自完成東風導彈從機動、檢查到起豎發射的整套流程，代表其能力已接近全工位通吃。
節目呈現的是「極限減員」或「號手備份」訓練，意指在遭受打擊、僅剩單一人員且無支援時，仍能靠一人多能維持裝備作戰能力。
流程包括駛入安全陣地並自檢、接收加密座標與解算彈道、注入飛行數據、完成起豎與互鎖檢查，最後輸入授權碼並雙鍵點火發射。
上一則
梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯
下一則