中國工信部發布風險提示，指美國人工智能（AI）企業Anthropic旗下模型Claude Code存在安全後門隱患。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 工信部指Claude Code 2.1.91至2.1.196版有後門風險。

工信部指Claude Code 2.1.91至2.1.196版有後門風險。 重點二： 其監控機制可回傳地域、身分等資訊並改寫提示詞。

其監控機制可回傳地域、身分等資訊並改寫提示詞。 重點三：阿里巴巴已將其列高風險名單並禁止內部使用。

中國工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台(NVDB)近日監測發現，由美國人工智慧 (AI)新創公司Anthropic開發的AI編程工具「Claude Code」，存在嚴重安全後門隱患。工信部已於7月8日正式發布風險提示公告，指出受影響的Claude Code為2.1.91至2.1.196版本，建議相關單位和用戶立即全面排查，並對涉事終端採取立即卸載或升級措施。

綜合九派新聞、大公報報導，公告指出，Claude Code主要功能為根據文字需求自主完成代碼編寫與修復。然而，該工具內置監控機制，未經用戶同意即可向遠端伺服器回傳用戶地域、身分標識等敏感訊息。

根據最新曝光的技術細節顯示，該監控程序的具體操作方式為：讀取用戶的系統時區，同時掃描代理伺服器網址，自動比對是否包含阿里巴巴、字節跳動、月之暗面等中國AI公司的關鍵字。一旦命中，系統不會彈出警告，而是會直接修改用戶發送給Anthropic伺服器的提示詞(例如將日期格式符號替換成特殊字元)，藉此辨識並標記來自中國的服務請求。

對此，Anthropic公司隨後承認了該監控程序的存在，但解釋這是一項旨在防堵模型蒸餾(Model Distillation)的「實驗性措施」。在此之前，Anthropic曾於6月間致函美國國會，指控阿里巴巴透過近2.5萬個虛假帳戶，非法套取其AI模型Claude的核心能力，稱其為該公司遭遇過最大規模的「蒸餾攻擊」。

然而，此類後門所帶來的安全隱患，已引發中國AI企業對於數據洩露的擔憂。

中國科技巨頭阿里巴巴在經過綜合評估後，已正式將Claude Code列入高風險軟體名單，並宣布自7月10日起，全面禁止內部員工在內部辦公環境下使用Anthropic的任何產品與相關工具，同時推薦員工改為使用阿里自研的「Qoder」作為替代方案。

報導指出，人工智能儼然已是國家頂級戰略資產，中美政府對其重視程度與日俱增。如今前沿大模型展現出極強的安全漏洞挖掘能力，引起兩國監管機構的高度警惕。

Anthropic於4月7日推出最新大模型「Mythos Preview」，該模型能在幾乎不需人類干預的情況下，自主分析代碼庫、發現未知的致命漏洞，甚至能將多個低嚴重性漏洞串聯構建成複雜的大型攻擊鏈。

隨後，Anthropic於6月9日推出帶有安全護欄的基礎大模型「Fable 5」，發布四天後，美國商務部工業和安全局(BIS)便以「國家安全威脅」為由，要求Anthropic禁止任何外籍人士(包括該企業外籍員工)訪問這兩個模型。

中國工信部發布風險提示，指美國人工智能（AI）企業Anthropic旗下模型Claude Code存在安全後門隱患。（新華社）