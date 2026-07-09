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中荷經貿會議 王文濤促穩半導體鏈、妥善解決安世爭議

記者陳湘瑾／綜合報導
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荷蘭外貿與發展合作大臣史卓瑪（左）正在訪問北京；圖為他7日與大陸商務部長王文濤（...
荷蘭外貿與發展合作大臣史卓瑪（左）正在訪問北京；圖為他7日與大陸商務部長王文濤（右）討論半導體等經貿議題。（取材自史卓瑪「X」）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中荷經貿混委會重啟，雙方聚焦安世半導體爭議。
  • 重點二：王文濤盼荷方營造公平環境，穩定半導體供應鏈。
  • 重點三：兩國簽署成立企業家委員會備忘錄，強化商界合作。

暌違六年，荷蘭外貿與發展合作大臣史卓瑪率團訪中，與中國商務部長王文濤主持中荷經貿混委會會議。雙方就安世半導體爭議、半導體出口管制等交換意見，王文濤稱，盼荷方為中企赴荷投資營造公平環境，保持半導體產供應鏈穩定。

史卓瑪8日在「X」發文透露，雙方7日簽署了一份諒解備忘錄，成立了有關商業的委員會，標誌著雙方貿易關係邁出了重要一步，將加強兩國商界的交流合作。他並稱，與王文濤舉行了富有建設性的會晤，討論了合作機遇，也探討了荷蘭企業面臨的公平競爭環境等議題。

據中國商務部新聞稿，王文濤在與史卓瑪會面時表示，中國商務部願與荷方加強在先進製造業、科技創新等領域合作，希望荷方為中國企業赴荷投資營造公平公正可預期的環境，保持半導體產供鏈穩定，推動妥善解決有關企業糾紛。會後兩人簽署了「成立中荷企業家委員會的諒解備忘錄」，並共同出席了中荷企委會首次會議。

會後接受路透訪問時，就安世半導體的爭議，史卓瑪稱，荷蘭與中國政府正以建設性方式合作，盡可能降低這起事件帶來的衝擊。若要達成長久的解決方案，仍須由安世歐洲與安世中國雙方自行協商並達成協議。史卓瑪並表示，半導體出口管制制度是要確保任何相關設備，都不會流向可能危害荷蘭安全的地方。有信心荷蘭目前非常嚴格的出口管制措施，足以確保這點。

中國外交部8日也公告「王毅外長訪問北歐成果清單」。當中提到，中國重申從不刻意尋求順差，希望歐盟保持開放，避免限制性立法措施，放寬對大陸高價值產品出口，推動中歐貿易向上平衡。

精華 FAQ

  • 雙方主要就安世半導體爭議、半導體出口管制，以及中企赴荷投資環境等議題交換意見，並關注如何維持半導體產供應鏈穩定。

  • 王文濤表示，希望荷方為中國企業赴荷投資營造公平、公正、可預期的環境，並與中方共同維持半導體產供應鏈穩定，妥善解決企業糾紛。

  • 雙方簽署了成立中荷企業家委員會的諒解備忘錄，並共同出席首次會議；荷方也稱將透過建設性合作降低爭議衝擊，但長期解方仍需企業自行協商。

商務部 供應鏈

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