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菲律賓有關南海領土主張 中國批：缺乏法理基礎

記者張鈺琪陳湘瑾／綜合報導
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中國自然資源部8日在報告中指出，菲律賓對南海民主礁以及部分南沙群島島嶼的主權聲索...
中國自然資源部8日在報告中指出，菲律賓對南海民主礁以及部分南沙群島島嶼的主權聲索，不具備歷史法理基礎；圖為南海民主礁。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國智庫發布報告，批評菲律賓南海主張缺乏史實與法理依據。
  • 重點二：報告指菲方以立法與侵占強化聲索，仍難證明擁有相關主權。
  • 重點三：中方並稱菲方主張衝擊戰後國際秩序，研討會亦討論南海形勢。

南海仲裁案裁決即將滿10周年之際，中國自然資源部海洋發展戰略研究所8日發布「菲律賓南海領土主張的歷史法理批判」報告，批評菲律賓對民主礁（中國稱黃岩島）及部分南沙島礁提出的領土主張，缺乏史實依據與法理基礎，並違反國際法規則，且「衝擊第二次世界大戰後的國際秩序安排」。

該報告認為，菲律賓用以支持民主礁及南沙群島部分島礁主張的依據，在歷史層面存在對史料的誤用與曲解，在法理層面也難以證明其領土主權。

該報告稱，菲律賓為支持其在南海的領土主張，採取包括國內立法和非法侵占在內的措施，但這不能證明其在南海享有領土主權。菲律賓政府前後不一、頻繁變動的法律立場，在邏輯上存在大量自相矛盾之處，難以自圓其說。

央視旗下玉淵譚天指，這是中國智庫「首次全面評估菲律賓領土主張，並予以系統性批判」。

環球時報援引上述海洋發展戰略研究所副所長徐賀雲說法稱，菲律賓領土範圍是殖民時期由三個歷史條約圈定的，北界是北緯20度、（群島中北部的）西界是東經118度，不僅是南海諸島，就連菲律賓北部的巴丹群島的位置，都在條約確定的範圍之外。

報告並提到，二次世界大戰結束後，「中國根據戰後安排及時完成了對南沙群島接收」；1950年菲律賓總統季里諾曾說，鑑於南沙群島有國軍駐守，「以友邦之關係，菲律賓自無提出占領該區之必要」；且之後「台灣當局」亦組建南沙巡航部隊加強管控。

報告結論直指，菲律賓相關聲索已威脅南海區域和平穩定，並衝擊第二次世界大戰後的國際秩序安排。

此外，中共南部戰區海軍中尉石少勇在上月一次飛行訓練期間殉職，其骨灰近日返回家鄉山東沂水縣入土。

石少勇與南部戰區海軍上校方明同日殉職，也都在飛行訓練中喪生，港媒「明報」指出，雖然官方未披露相關細節，但外界相信兩人死於一場尚未披露的南海墜機事故。

另，據三沙衛視，昨日「兩岸視角下的南海仲裁案裁決與南海形勢」研討會在海口舉行，與會者表示，兩岸學界應攜手合作，共同促進南海和平穩定。

精華 FAQ

  • 報告主要針對菲律賓對民主礁、也就是中國稱黃岩島，以及部分南沙島礁的領土主張，認為其在歷史與法理上都缺乏依據，並批評相關聲索不符合國際法規則。

  • 報告認為，菲方援引的史料存在誤用與曲解，法理上也無法證明主權；同時指菲律賓透過國內立法與侵占行動推進主張，但這些措施不足以建立南海領土權利。

  • 報導還提到南部戰區海軍中尉石少勇在飛行訓練中殉職，其骨灰返鄉安葬；另有海口研討會討論南海仲裁案與形勢，與會者呼籲兩岸學界合作維持南海和平穩定。

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