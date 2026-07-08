「七七事變」89周年 中日釣島對峙 日企還搞七夕營銷挨轟

今天是「七七事變」89周年，中國海警局新聞發言人姜略上午表示，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國赤尾嶼領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 七七事變89周年之際，中國海警驅離進入赤尾嶼海域的日本漁船。

七七事變89周年之際，中國海警驅離進入赤尾嶼海域的日本漁船。 重點二： 中方強調釣魚島及附屬島嶼屬中國固有領土，維權執法將常態化。

中方強調釣魚島及附屬島嶼屬中國固有領土，維權執法將常態化。 重點三：日本口罩品牌PITTA_MASK七夕營銷被指踩國恥紅線，引發網民批評。

2026年7月7日是抗日戰爭七七事變89周年，中國多地舉行紀念活動。中國海警局7日表示，日本 漁船「瑞寶丸」號進入釣魚島附近的赤尾嶼海域，中國海警艦艇對其警告驅離。另外一家口罩品牌日企則於網上發布「7日就是七夕了」的營銷內容，引發網民強烈不滿，官媒發文狠批該品牌在歷史問題上裝糊塗甚至踩紅線。

文匯報報導，赤尾嶼是釣魚島群島中最東面的無人島，與釣魚島主島相距約100公里。中國海警局發言人姜略表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁行徑。中國海警將持續在釣魚島及其附屬島嶼領海內開展維權執法，維護國家領土主權和海洋權益。」

軍事專家宋忠平表示，日本漁船進入中國領土領海，屬於中方執法團隊必須履職的範疇。「我們使用海警船實施警告驅離，是利用正當的執法力量維護國家主權的重要體現，不需要出動軍艦，執法力量已經足夠。」

當前，中國海警已經在釣魚島海域實行「全年無休的常態化維權執法」。2025年釣魚島巡航天數達357天，證明中國對釣魚島及其附屬島嶼的主權管控已實現全域覆蓋、不留死角。「瑞寶丸」號被驅離，再次證明中國對釣魚島及其附屬島嶼的主權管控已進入法治化、常態化、高效化階段。

北京日報報導，7月6日下午，日本口罩品牌PITTA_MASK發布帶抽獎性質的營銷帖文，文案稱「明天就是七夕了」，並配以浪漫氛圍圖片。但品牌口中的「明天」正是7月7日——1937年七七事變爆發、日本全面侵華戰爭開始的日子。今年正值「七七事變」發生89周年，對中國人而言，這一天絕非適合商業促銷的浪漫節點。「盧溝橋事變」爆發後，侵華日軍開始了全面的對華戰爭。

值得注意的是，日本的七夕日期與漢字文化圈的其他國家地區的農曆七月初七不同，日本在明治維新後把七夕由農曆改為公歷（又稱格里曆）的七月七日。

但有網民指出，該品牌深耕中國市場多年，過去三年的七夕節，該品牌均準確按農曆節點營銷，理應熟知中國傳統節日規則。因此，不少網民認為此次並非品牌方單純日期疏忽，而是刻意將國恥日包裝成浪漫節日。評論區有不少網民嚴肅提醒歷史痛點，但品牌方長時間視而不見，隔了一夜仍未刪帖致歉。

北京日報發文指出，退一步講，就算日期確有疏忽，但品牌方在網民提醒後仍不處理，無論是「故意裝瞎」還是「根本無所謂」，都「夠噁心了」。評論強調，模糊關鍵節點就是在模糊歷史真相。

文章最後強調，中國市場開放包容，但「這不是某些人吃飯砸鍋的理由」，在維護歷史正義、民族大義的問題上，中國人「絕不容任何挑釁」。

北京日報發文稱，在維護歷史正義、民族大義的問題上，中國人「絕不容任何挑釁」。（電商平台截圖）

日本口罩品牌PITTA_MASK發布七夕營銷帖文。(取材自微博)