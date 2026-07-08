王毅到訪談俄烏戰？ 挪威首相：中國是日益嚴峻的挑戰

中國外長王毅（左）6日在奧斯陸與挪威首相斯特勒（右）會面，路透報導，雙方會談中涉及甚多的俄烏戰事內容。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王毅訪挪期間，俄烏戰雖成焦點，但中方紀要幾乎未提俄羅斯。

王毅訪挪期間，俄烏戰雖成焦點，但中方紀要幾乎未提俄羅斯。 重點二： 斯特勒稱中國是日益嚴峻安全挑戰，挪威將加強防範並降依賴。

斯特勒稱中國是日益嚴峻安全挑戰，挪威將加強防範並降依賴。 重點三：挪威要求北京善用對俄溝通管道，敦促莫斯科無條件回談判桌。

中國外長王毅 6日在奧斯陸分別與挪威 首相斯特勒(Jonas Støre)會面、挪威外交大臣艾德舉行會談，雙方會談中涉及甚多的俄烏戰事內容，不過，據中方會談紀要，俄烏戰事僅一筆帶過，且未提及俄羅斯 ，而是將重點放在貿易合作與綠色治理合作。斯托爾會後坦言，中國對挪威而言是「日益嚴峻的安全挑戰」，挪威正基於國安加強防範，並與盟友合作降低對中方的依賴。

王毅訪北歐挪威是最後一站，也是今年以來第二度訪歐。訪問時間點緊接在土耳其北大西洋公約組織(NATO)峰會前夕，挪威公共廣播公司(NRK)分析，此行是北京在峰會前直接掌握北歐各國與美國關係走向的重要機會。

路透報導，斯特勒在與王毅會談後受訪表示，「中國可能是與俄羅斯領導層溝通最直接、最有效的國家。我們期待、希望並強烈敦促中國利用這一管道，」他在奧斯陸會見中國外交部長王毅後對記者表示。斯特勒說，他們討論的大部分內容都集中在烏克蘭問題上。

「歐洲和中國之間存在著深化合作的潛力，但只要這場戰爭繼續下去，只要中國仍然是俄羅斯的親密夥伴，這種機會就會受到限制，」他補充說明。

艾德(Espen Barth Eide)則稱，與中國就結束戰爭進行的對話「富有建設性且充滿希望」。當被問及中國是否表示會幫助促使俄羅斯回到談判桌前時，他說：「我不是中國的發言人，我不會引用他們的話，但他們的言論中確實有一些暗示。」

據中國外交部7日發布紀要，外長王毅稱，中挪應攜手用行動捍衛多邊主義，促進和平解決爭端，加強全球治理合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系，為世界和平穩定與繁榮發展作出努力。

中央社報導，斯托爾接見王毅後在政府聲明中指出，中國雖是挪威在許多領域的合作夥伴，但對挪威而言是日益嚴峻的安全挑戰。挪威因此基於國家安全，對中國採取更謹慎的態度，並與盟友密切合作，降低包括對中方行為者依賴在內的各種脆弱性。

挪中雙方對烏克蘭停戰的目標一致，如何達成則分歧明顯。艾德直言，他對北京提出「強烈訴求」，要求中方善用與莫斯科的關係，敦促俄羅斯無條件回到談判桌，並指出北歐四國在王毅此行均傳遞相同立場，要求北京停止支援俄羅斯。