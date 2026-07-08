黃仁勳連「豆汁都喝了」仍然喚不回中企的晶片訂單

黃仁勳喝了豆汁後表情痛苦。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 彭博調查顯示，中企未來一年將提高國產AI晶片採購比重。

彭博調查顯示，中企未來一年將提高國產AI晶片採購比重。 重點二： 輝達H20取得愈來愈難，中國企業加速轉向華為海光等廠商。

輝達H20取得愈來愈難，中國企業加速轉向華為海光等廠商。 重點三：中國規劃投入兩兆人民幣建資料中心，強化本土算力供應。

NVIDIA(輝達 ，又稱英偉達)執行長黃仁勳 為了晶片市場頻繁訪華，日前他隨美國總統川普訪中期間，還因為喝豆汁被拍下眉頭緊皺的畫面。然而彭博產業研究7日公布的調查顯示，中國企業主管預期未來12個月AI加速器預算中，將有46%用於採購國內晶片，高於目前的30%，顯示中國企業正加速減少對輝達產品的依賴。

這項調查的對象包括中國軟體、金融、製造與零售業的60位主管。報告指出，「中國致力於用國內製造的AI半導體來代種外國晶片，正逐漸獲得進展，華為 與海光等國內晶片製造業者將受益」。

中國最大的AI基礎設施建構者及主要供應者，包括騰訊、阿里巴巴與華為等，都在為這項轉變進行布局。許多受訪企業也表示他們正在評估海光信息與寒武紀科技等公司所生產的AI加速器。企業主管並表示，今年基礎設施支出超過預算，主要是因為AI相關計畫成本偏高。

儘管輝達的產品仍受歡迎，但由於輝達的H20晶片愈來愈難取得，加上國內廠商取而代之，預料輝達的市占率將下降。

輝達執行長黃仁勳5月時隨美國總統川普訪中，在北京街頭喝下民眾遞來的豆汁，皺眉露出痛苦表情問了句「這什麼東西啊？」這副嫌棄的表情被業者做成廣告看板促銷；媒體評論指出，黃仁勳為了晶片市場頻頻到訪中國，連豆汁都喝了，但仍喚不回逐漸擺脫輝達的中企。

彭博資訊報導，中國未來五年將投入約2兆人民幣，在全國各地建立資料中心，政府將擴大醫療及城市管理部門對AI的應用；至少80%的核心科技將由國內廠商供應，包括晶片。發展瓶頸正從運算能力，轉向確保高頻寬記憶體(HBM)供應，以支持資料快速傳輸。

另外，中國半導體行業協會副理事長、東方算芯董事長魏少軍7日也表示，自研支持大模型訓練的AI晶片DF1000系列，會在下半年鋪開部署，首先提供給上海的企業和上海的高校研究所來使用，「在應用的話，更多的還是放在雲端的訓練和推廣，主要彌補現在算力不足，隨著部署的數量增多，以及應用的越來越廣泛，會帶給大模型在國產晶片上的一種爆發。」

他指出，一旦形成爆發以後，中國的大模型人工智慧發展，就會走出一條自己的道路，這樣就不會像之前總是跟著別人混，這是一個最重要的變化。

中國半導體行業協會副理事長、東方算芯董事長魏少軍。(記者林宸誼／攝影)