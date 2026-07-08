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新聞評論／北京「穿透式監管」 國企恐面臨改革震撼

香港特派員李春
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京推動國企穿透式監管，視為改革與反腐新工具。
  • 重點二：監管要求全級次、全鏈條、全過程、全要素穿透管理。
  • 重點三：軍工與中石化已先行試點，未來將擴及全中國國企。

踏入7月，中共黨內和中國經濟界新增一熱門話題，叫國有企業的「穿透式監管」，這與中國國企的改革、風險管控、反腐等相關聯。「穿透」兩字十分震撼，難怪有人說去年看軍隊，上半年看地方，現在開始要看國企。

先說中國國企有多厲害，在約790兆人民幣社會總資產中，占比規模約360兆，是所謂半壁江山。所謂震撼性「穿透式監管」，即來自一個會議、一份文件，會議是國資委7月初開的，名字叫「穿透式監管工作會議」；文件是國資委下發的「內控建設通知」，依編號被稱第15號文件。

「穿透式監管」起始於金融領域，是因金融從架構到內容都極其複雜，監管不易，要像醫院照X光一樣穿透來辦。去年這詞被引進國有資產管理，是因國資體系已層層疊疊，所以監管要「穿透」，今年已被定為國資管理「重大創新」。

「穿透式監管」可簡化成「四全穿透」、「十大領域」、時間表「三步走」等等。「四全」即全級次、全鏈條、全過程、全要素，起草文件的專家說是，「縱向到底、橫向到邊、時間可溯、細節可查」，再看「十大領域」，主要列出投資、產權、財務與會計、採購等，每個領域都要先開展穿透式檢查，再實施穿透式監管。

按中共重大改革要先試點的慣例，「穿透式監管」也有了替代試點的模式，其中一個是軍工企業去年整頓，再一個是中國石化先行試驗。現在全中國國企，可參照中央提供的幾個模式「照葫蘆畫瓢」。

中共今次「穿透式監管」，是一個大工程，除深不可測的背景可議，還會有廣泛的影響深遠。對半壁江山動刀動斧，有人認為將有大風大雨，有人認為會來一場風暴。僅以過去數年間整治軍工企業看，一連串軍工國企頭頭被抓，還波及軍隊，今次是全域清洗，會是特別的「穿透」，一定故事連連。

精華 FAQ

  • 它是國資委推動的新型監管方式，要求從上到下、從流程到細節全面掌握國企運作，用以加強內控、風險管理與反腐，並被視為國資改革的重要創新。

  • 四全穿透指全級次、全鏈條、全過程、全要素，意在做到縱向到底、橫向到邊，讓資產、投資、財務、採購等環節都可追溯、可檢查、可監管。

  • 因為國企規模龐大，約占中國社會總資產半壁江山，一旦全面穿透監管，可能帶來大規模整頓、反腐與改革調整，甚至重演軍工系統的清洗震盪。

中共

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