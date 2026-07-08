加速建「堡壘戰略」？ 中試射潛射導彈 紐時：測試美戰略底線
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中國海軍日前罕見向太平洋試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，引發國際高度關注。紐約時報分析，北京此舉不僅意在試探美國防衛戰略底線、警告區域盟友，更顯示正加速建立以近海「堡壘戰略」為核心的海基核嚇阻能力，補強核武「三位一體」布局。中國則強調只是年度例行軍事訓練，不針對任何國家，但美、日、澳、菲及所羅門群島等國仍相繼表達憂慮與抗議。
紐時指出，中國過去數十年大多在境內試射可搭載核彈頭的飛彈，此次則罕見由核潛艦向太平洋發射長程飛彈，是繼1980年及2024年後，第3次橫越太平洋的遠程試射。外界普遍認為，北京希望藉此展示更成熟的海基核打擊能力，並向美國及印太國家釋出更強烈的戰略威懾訊號。
曾任美國白宮國安會亞洲事務資深主任的麥艾文（Evan Medeiros）表示，這次試射除驗證最新潛射彈道飛彈能力外，也是在向外界宣示中國正逐步具備完整運作核武「三位一體」的能力，同時藉此試探美國防衛戰略的界線。
澳洲戰略政策研究所執行長巴錫（Justin Bassi）則分析，北京也希望藉此向日本、澳洲等國發出警告，不要持續配合美國牽制中國在印太地區的影響力。
報導指出，海基核武一直是中國核戰略的相對弱項。雖然近年快速擴充核潛艦與飛彈數量，但潛艦噪音偏大、匿蹤能力仍落後美俄。不過，北京正加速追趕，未來勢必持續擴大遠程試射。
多名專家認為，此次試射的可能是新一代「巨浪-3」潛射彈道飛彈。若從中國近海發射，射程足以涵蓋美國西岸大部分地區，也符合中國近年積極建構的「堡壘戰略」──讓核潛艦部署於近海防護圈，在海空兵力掩護下執行核嚇阻任務，降低遭偵測與攻擊的風險，提升二次核反擊能力。
面對外界質疑，中國國防部7日晚間回應，解放軍海軍戰略核潛艦試射已「實現預期目標」，屬年度例行軍事訓練，符合國際法及國際慣例，且事前已通知相關國家，強調中國始終奉行防禦性國防政策，「不與任何國家進行核軍備競賽」。軍事專家邵永靈則認為，中方此次罕見主動公開試射資訊，本身就是提升核透明度與戰略威懾的重要訊號。
不過，北京的說法並未平息外界疑慮。美國國務院批評，中國快速且缺乏透明度地擴張核武力量，已引發區域及全球嚴重關切；日本認為中國持續擴充核武與飛彈戰力已成國際共同憂慮；澳洲總理艾班尼斯直指試射具有挑釁性；菲律賓更形容此舉是「魯莽的武力展示」。飛彈落點附近的索羅門群島也向中國提出正式抗議，直言「這不是朋友該有的行為」，呼籲各國停止將太平洋變成軍事角力場。
中國海軍罕見由核潛艦向太平洋試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，外界認為這不只是例行訓練，更在展示海基核打擊能力，因此引發高度關注。 紐時認為，北京藉試射同時傳遞多重訊號：測試美國防衛戰略底線、警告日本與澳洲等盟友，並宣示中國正加速建立可運作的核武三位一體。 中國稱試射屬年度例行訓練且事前已通知，但美國批評其擴核不透明，日本、澳洲與菲律賓表達憂慮或譴責，索羅門群島則正式抗議飛彈落點。
精華 FAQ
中國海軍罕見由核潛艦向太平洋試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，外界認為這不只是例行訓練，更在展示海基核打擊能力，因此引發高度關注。
紐時認為，北京藉試射同時傳遞多重訊號：測試美國防衛戰略底線、警告日本與澳洲等盟友，並宣示中國正加速建立可運作的核武三位一體。
中國稱試射屬年度例行訓練且事前已通知，但美國批評其擴核不透明，日本、澳洲與菲律賓表達憂慮或譴責，索羅門群島則正式抗議飛彈落點。
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