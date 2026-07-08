加速建「堡壘戰略」？ 中試射潛射導彈 紐時：測試美戰略底線

中國解放軍日前透過潛艦發射的洲際彈道飛彈受到關注，圖為「巨浪-3」潛射洲際飛彈。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國罕見由核潛艦向太平洋試射潛射洲際飛彈。

中國罕見由核潛艦向太平洋試射潛射洲際飛彈。 重點二： 紐時指此舉意在測試美國底線並警告印太盟友。

紐時指此舉意在測試美國底線並警告印太盟友。 重點三：外界認為北京正加速打造近海堡壘式核嚇阻。

中國海軍日前罕見向太平洋試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈 ，引發國際高度關注。紐約時報 分析，北京此舉不僅意在試探美國防衛戰略底線、警告區域盟友，更顯示正加速建立以近海「堡壘戰略」為核心的海基核嚇阻能力，補強核武「三位一體」布局。中國則強調只是年度例行軍事訓練，不針對任何國家，但美、日、澳、菲及所羅門群島等國仍相繼表達憂慮與抗議。

紐時指出，中國過去數十年大多在境內試射可搭載核彈頭的飛彈，此次則罕見由核潛艦向太平洋發射長程飛彈，是繼1980年及2024年後，第3次橫越太平洋的遠程試射。外界普遍認為，北京希望藉此展示更成熟的海基核打擊能力，並向美國及印太國家釋出更強烈的戰略威懾訊號。

曾任美國白宮國安會亞洲事務資深主任的麥艾文（Evan Medeiros）表示，這次試射除驗證最新潛射彈道飛彈能力外，也是在向外界宣示中國正逐步具備完整運作核武「三位一體」的能力，同時藉此試探美國防衛戰略的界線。

澳洲戰略政策研究所執行長巴錫（Justin Bassi）則分析，北京也希望藉此向日本、澳洲等國發出警告，不要持續配合美國牽制中國在印太地區的影響力。

報導指出，海基核武一直是中國核戰略的相對弱項。雖然近年快速擴充核潛艦與飛彈數量，但潛艦噪音偏大、匿蹤能力仍落後美俄。不過，北京正加速追趕，未來勢必持續擴大遠程試射。

多名專家認為，此次試射的可能是新一代「巨浪-3」潛射彈道飛彈。若從中國近海發射，射程足以涵蓋美國西岸大部分地區，也符合中國近年積極建構的「堡壘戰略」──讓核潛艦部署於近海防護圈，在海空兵力掩護下執行核嚇阻任務，降低遭偵測與攻擊的風險，提升二次核反擊能力。

面對外界質疑，中國國防部7日晚間回應，解放軍海軍戰略核潛艦試射已「實現預期目標」，屬年度例行軍事訓練，符合國際法及國際慣例，且事前已通知相關國家，強調中國始終奉行防禦性國防政策，「不與任何國家進行核軍備競賽」。軍事專家邵永靈則認為，中方此次罕見主動公開試射資訊，本身就是提升核透明度與戰略威懾的重要訊號。

不過，北京的說法並未平息外界疑慮。美國國務院批評，中國快速且缺乏透明度地擴張核武力量，已引發區域及全球嚴重關切；日本認為中國持續擴充核武與飛彈戰力已成國際共同憂慮；澳洲總理艾班尼斯直指試射具有挑釁性；菲律賓更形容此舉是「魯莽的武力展示」。飛彈落點附近的索羅門群島也向中國提出正式抗議，直言「這不是朋友該有的行為」，呼籲各國停止將太平洋變成軍事角力場。