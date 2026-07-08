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中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流

編譯陳韻涵／綜合報導
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中國AI科技急起直追美國，北京正考慮限制海外取得中國頂尖AI模型。（路透）
中國AI科技急起直追美國，北京正考慮限制海外取得中國頂尖AI模型。（路透）

中國正研議收緊人工智慧(AI)核心技術輸出的措施，路透引述三名知情人士報導，中國政府過去一個月召集多家頂尖科技企業開會，討論限制海外使用者取得中國最先進AI模型的機會，討論範圍甚至涵蓋尚未發布的新一代模型，顯示北京正比照美國做法，將尖端AI視為攸關國家安全與科技競爭的重要戰略資產。

路透報導，這場由中國商務部主導、國家發展和改革委員會官員參與的會議，邀請阿里巴巴(Alibaba)、字節跳動(ByteDance)，以及AI新創智譜(Z.ai)等企業代表，討論是否對最先進AI模型實施出口或使用限制，對象包括閉源模型及部分開放權重的模型。

知情人士透露，相關方案仍在研議中，可能僅適用未來推出的新模型，何時公布以及是否正式實施仍未定案。

與會人士透露，北京也討論了將AI核心技術外洩或遭竊取，納入中國國家安全法律規範、視為違法甚至刑事犯罪的可能性；此外，官方也考慮制定新規範，限制特定資金來源投資中國AI新創公司，以降低關鍵技術外流風險。

中國智譜開發的AI模型，被評價為可以直追美國頂尖公司的模型。（路透）
中國智譜開發的AI模型，被評價為可以直追美國頂尖公司的模型。（路透）

阿里巴巴的通義千問(Qwen)與字節跳動的豆包(Doubao)已成為中國最普及的大型語言模型；智譜近期推出的GLM-5.2則因為以低成本達成接近美國頂尖模型的表現，在國際上引起高度關注。

深度求索(DeepSeek)去年推出R1模型後，中國AI模型憑藉低成本與快速提升的性能迅速打入海外市場。

分析師指出，若北京限制境外取得中國先進AI模型，可能改變全球AI競爭格局，提高企業取得先進模型的成本，也將影響開源AI生態及跨國企業部署策略。

中美近年持續加強AI出口與技術管制，華府同樣擔憂高階AI模型遭中國、俄羅斯等國軍事或情報機構利用。

今年6月，美方基於無法立即查證使用者國籍，一度要求Anthropic暫停全球服務，以限制外國公民使用Anthropic最先進的Fable與Mythos模型。

Anthropic調整安全措施後，雖然對一般使用者開放Fable，但專為網路安全專業人士設計的Mythos目前仍僅限部分美國「可信任機構」使用。

知情人士透露，中方高度關注Mythos可能具備發掘軟體漏洞等能力，擔心美國利用相關技術損害中國利益；中國官方及網路安全業者一致認為，中國應建立屬於自己的高階資安AI能力。

精華 FAQ

  • 重點在限制海外使用者取得中國最先進的AI模型，包括閉源模型與部分開放權重模型，甚至涵蓋尚未發布的新一代版本，以降低核心技術外流風險。

  • 會議由中國商務部主導，國家發展和改革委員會官員參與，並邀集阿里巴巴、字節跳動、智譜等頂尖科技企業代表，共同討論可能的出口與使用限制。

  • 若限制境外取得中國先進AI模型，可能改變全球AI競爭格局，提高企業使用成本，並衝擊開源生態與跨國部署策略，同時回應美方對技術外流的擔憂。

商務部 阿里巴巴

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