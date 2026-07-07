我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

美法院解除遊說禁令 阿里被控涉軍暫獲喘息空間

記者賴錦宏／綜合報導
美聯邦法官下令暫緩將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業，圖為阿里巴巴杭州總部外牆。（中...
美聯邦法官下令暫緩將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業，圖為阿里巴巴杭州總部外牆。（中央社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國法院暫緩五角大廈對阿里適用遊說限制。
  • 重點二：法官審理期間，阿里暫不被視為軍方關聯企業。
  • 重點三：阿里遭列入1260H名單後，遊說公司紛紛切割。

美國聯邦法官下令五角大廈，暫緩對中國科技巨頭阿里巴巴適用一項法律。這項法律將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業，導致阿里巴巴與所有遊說人士終止代理關係。美法院此舉，讓阿里巴巴暫時獲得喘息空間。

負責審理阿里巴巴挑戰其被列入該名單訴訟案的美國聯邦地區法官Eumi K. Lee7月5日下令，在法院審查期間，五角大樓就遊說限制而言，不得將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業。這項命令有效至法官就阿里巴巴相關動議作出裁定，或相關法庭聽證會後60天，以較早者為準。

彭博社報導，鑑於五角大樓黑名單已成為美國對中國競爭中的一項重要工具，這起案件很可能受到外界密切關注。6月8日，五角大樓將阿里巴巴列入「1260H名單」，即在美國運營的中國軍方企業名單。這使得被認定的中國軍方企業總數，從幾年前依據此前法規列出的20家增至188家。該名單涵蓋半導體、人工智慧、機器人和無人機等關鍵領域。

阿里巴巴於6月23日控告美國國防部，要求將其從黑名單中移除，並稱公司未與中國軍方合作。隨後，該公司又於6月30日、即相關遊說限制措施生效當天，提交動議，請求法院暫緩適用與該名單相關的遊說限制。

阿里巴巴在近期提交的一份文件中主張，這些限制措施侵犯了其言論自由，導致公司在與聯邦政府往來的各項事務中，包括立法、監管以及影響其業務的政策制定等方面，失去了發聲機會。

阿里巴巴稱，沒有任何一家成熟的遊說公司會為了代理阿里巴巴，而冒著失去數萬家五角大樓承包商客戶的風險。該公司在另一份文件中還指出，其20多名註冊遊說人士近幾周已全部註銷代表阿里巴巴的註冊登記。

五角大樓官員在7月3日向法院提交的一份聯合協議中稱，他們堅持認為該遊說限制「完全符合美國憲法」，但也認為簽訂一項限期適用的協議，以便法院評估此案，將有利於訴訟雙方及法院。

五角大樓以訴訟仍在進行為由拒絕置評。阿里巴巴未立即回應置評請求。

據彭博社此前報導，一項針對涉嫌協助中國軍方實體的新法律上周生效後，華盛頓最具影響力的一些遊說公司，紛紛切斷與阿里巴巴及其他中國科技巨頭的關係。

精華 FAQ

  • 聯邦法官下令五角大廈，在法院審查期間不得就遊說限制把阿里巴巴視為中國軍方關聯企業，命令暫時有效至相關動議裁定或聽證後六十天。

  • 因五角大廈將阿里列入1260H名單，觸發新法下的遊說限制，許多公司擔心影響其他國防承包商客戶，因此陸續終止與阿里的代理關係。

  • 阿里巴巴主張相關限制侵犯言論自由，使公司在立法、監管及政策制定等與聯邦政府往來的事務中失去發聲管道，並要求法院撤銷黑名單。

五角大廈 國防部

上一則

天問2號「追星」成功 飛行10億公里首度交會小行星

下一則

中國3輛特種卡車1招變出跑道 無人機在上面電彈起飛

延伸閱讀

繼藥明康德後…被列中涉軍企業清單 阿里巴巴起訴美政府

繼藥明康德後…被列中涉軍企業清單 阿里巴巴起訴美政府
受美中科技博弈波及 阿里、騰訊等中企失去美遊說代表

受美中科技博弈波及 阿里、騰訊等中企失去美遊說代表
Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊
「不賣也不買」 中再打稀土牌、禁46美企參與政府採購

「不賣也不買」 中再打稀土牌、禁46美企參與政府採購

熱門新聞

圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相