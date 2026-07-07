美法院解除遊說禁令 阿里被控涉軍暫獲喘息空間

美聯邦法官下令暫緩將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業，圖為阿里巴巴杭州總部外牆。（中央社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國法院暫緩五角大廈對阿里適用遊說限制。

美國法院暫緩五角大廈對阿里適用遊說限制。 重點二： 法官審理期間，阿里暫不被視為軍方關聯企業。

法官審理期間，阿里暫不被視為軍方關聯企業。 重點三：阿里遭列入1260H名單後，遊說公司紛紛切割。

美國聯邦法官下令五角大廈 ，暫緩對中國科技巨頭阿里巴巴適用一項法律。這項法律將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業，導致阿里巴巴與所有遊說人士終止代理關係。美法院此舉，讓阿里巴巴暫時獲得喘息空間。

負責審理阿里巴巴挑戰其被列入該名單訴訟案的美國聯邦地區法官Eumi K. Lee7月5日下令，在法院審查期間，五角大樓就遊說限制而言，不得將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業。這項命令有效至法官就阿里巴巴相關動議作出裁定，或相關法庭聽證會後60天，以較早者為準。

彭博社報導，鑑於五角大樓黑名單已成為美國對中國競爭中的一項重要工具，這起案件很可能受到外界密切關注。6月8日，五角大樓將阿里巴巴列入「1260H名單」，即在美國運營的中國軍方企業名單。這使得被認定的中國軍方企業總數，從幾年前依據此前法規列出的20家增至188家。該名單涵蓋半導體、人工智慧、機器人和無人機等關鍵領域。

阿里巴巴於6月23日控告美國國防部 ，要求將其從黑名單中移除，並稱公司未與中國軍方合作。隨後，該公司又於6月30日、即相關遊說限制措施生效當天，提交動議，請求法院暫緩適用與該名單相關的遊說限制。

阿里巴巴在近期提交的一份文件中主張，這些限制措施侵犯了其言論自由，導致公司在與聯邦政府往來的各項事務中，包括立法、監管以及影響其業務的政策制定等方面，失去了發聲機會。

阿里巴巴稱，沒有任何一家成熟的遊說公司會為了代理阿里巴巴，而冒著失去數萬家五角大樓承包商客戶的風險。該公司在另一份文件中還指出，其20多名註冊遊說人士近幾周已全部註銷代表阿里巴巴的註冊登記。

五角大樓官員在7月3日向法院提交的一份聯合協議中稱，他們堅持認為該遊說限制「完全符合美國憲法」，但也認為簽訂一項限期適用的協議，以便法院評估此案，將有利於訴訟雙方及法院。

五角大樓以訴訟仍在進行為由拒絕置評。阿里巴巴未立即回應置評請求。

據彭博社此前報導，一項針對涉嫌協助中國軍方實體的新法律上周生效後，華盛頓最具影響力的一些遊說公司，紛紛切斷與阿里巴巴及其他中國科技巨頭的關係。