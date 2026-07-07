中潛射戰略導彈訊息量很大：核威懾、「三位一體」都升級

解放軍成功以潛艇試射戰略洲際飛彈，外界推測是由094型核潛艦所搭載的「巨浪-3」（ JL-3）彈道飛彈。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國海軍試射潛射戰略飛彈，強調屬年度例行軍訓。

中國海軍試射潛射戰略飛彈，強調屬年度例行軍訓。 重點二： 專家推測可能為巨浪-3，射程逾八千公里。

專家推測可能為巨浪-3，射程逾八千公里。 重點三：試射被視為海基核力量成熟，完善三位一體核威懾。

中國日前向太平洋公海試射潛射戰略飛彈，引發國際高度關注。相較外界聚焦於試射本身，軍事專家則認為，更值得觀察的是，此次發射代表中國海基核力量進一步成熟，與2024年洲際彈道飛彈 試射形成呼應，使陸海空「三位一體」核威懾體系再前進，而「射程」與「戰略」兩關鍵詞，更是解讀此次試射重要指標。

新華社報導，中國海軍6日由一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域發射一枚搭載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，並準確落入預定海域。外交部強調，此次屬年度例行軍事訓練。

環球時報引述軍事專家張軍社分析指出，若依官方公布資訊推斷，此次試射飛彈極可能是曾於閱兵公開亮相的「巨浪-3」潛射洲際飛彈，射程大概率超過8000公里，已屬洲際彈道飛彈等級，也代表中國海基戰略打擊能力再度完成重要驗證。

張軍社表示，此次試射最大的意義，在於讓中國「三位一體」核力量建設更趨完整。所謂「三位一體」，即由陸基洲際飛彈、空基戰略轟炸機及海基戰略核潛艇共同構成核威懾體系。其中，戰略核潛艇因長時間水下巡弋、不易遭偵測，被視為最可靠的「第二次核反擊」平台。

另一名軍事專家宋忠平也稱，2024年火箭軍 完成陸基洲際飛彈試射後，如今海基潛射飛彈再次完成全程驗證，代表兩大戰略打擊力量已形成互補，大幅提升整體核威懾效能。他認為，未來若空基戰略力量持續升級，三位一體體系將更加成熟。

專家指出，此次試射除了驗證飛彈性能，也同步完成水下機動、水下發射、遠程導引等作戰流程，象徵海基核力量已具備更高實戰可靠性。

此外，張軍社認為，此次試射背後還有兩個關鍵詞值得外界關注。第一是「射程」。他指出，潛射戰略飛彈射程通常達數千至上萬公里，超過8000公里即可視為洲際飛彈，具備跨洲打擊能力，也大幅提升海基核威懾範圍。

第二個關鍵詞則是「戰略」。張軍社稱，戰略飛彈的打擊對象並非一般前線部隊，而是敵方高層指揮中樞、重要軍事設施、能源與經濟等關鍵目標，因此具有不同於一般戰術武器的嚇阻意義。

對於外界高度關注此次使用的裝備型號，專家推測，除現役094型及改良型戰略核潛艇外，也不排除更新一代潛艇已投入服役。至於飛彈型號，外界普遍研判為「巨浪-3」，其曾於去年閱兵首度公開亮相，被視為中國第三代潛射洲際飛彈。

值得注意的是，此次與2024年陸基洲際飛彈試射相同，皆使用訓練模擬彈頭。專家表示，這是各擁核國家進行戰略飛彈演訓的普遍做法，可完整驗證武器系統性能，同時兼顧安全管理與國際慣例。

「巨浪-3」（ JL-3）彈道飛彈。(新華社)

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