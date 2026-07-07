我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

中向太平洋潛射戰略飛彈 學者讚：軍事現代化必要動作

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國6日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，據報導中方事前已通知...
中國6日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，據報導中方事前已通知區域內相關國家。圖為2025年九三閱兵展出的巨浪-3（JL-3）型潛射洲際彈道飛彈。(中央社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國海軍向太平洋公海試射潛射戰略飛彈，引發國際高度關注。
  • 重點二：學者稱此舉是軍事現代化必要動作，可驗證並強化核威懾能力。
  • 重點三：胡錫進指試射展現三位一體核力量成熟，且未違背國際規範。

中國海軍日前向太平洋公海成功試射潛射戰略飛彈，引發國際關注。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮形容，這是「中國軍事現代化的必要動作」，也是完善核威懾能力的重要一步；前「環球時報」總編輯胡錫進則認為，此次試射代表中國國家安全可靠性再上新台階，隨著三位一體戰略核力量逐步成熟，國際社會終將適應中國的大國軍事能力。

據官方通報，解放軍海軍6日由一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，發射一枚搭載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。

金燦榮表示，核武力量是世界大國軍事現代化不可或缺的一環，中國過去主要依靠陸基洲際飛彈，如今空中與海基力量逐漸成熟，代表整體戰略威懾能力已邁入新階段。他指出，戰略核潛艇因具備高度隱蔽性、長時間水下巡航能力，被公認是最可靠的第二次核反擊平台，因此既然已具備相關能力，就有必要透過試射加以驗證與展示，「否則光說不練，外界始終會存疑」。

金燦榮並稱，若此次試射的確為外界推測的新一代「巨浪-3」潛射洲際飛彈，搭配核潛艇機動部署，將進一步提升中國海基核威懾能力。他也表示，在當前國際局勢充滿不確定性的背景下，適度展現戰略威懾，有助降低外部誤判，達到「不戰而屈人之兵」的效果，向外界釋放「我不惹事，但也別惹我」訊號。

對於日本、澳洲等國對此表達關切，金燦榮認為，部分國家將中國崛起視為挑戰，因此出現警戒反應並不意外。他指出，隨著中國綜合國力提升，在太平洋等海域展現更完整的戰略能力，未來將逐漸成為國際社會必須面對的新現實。

胡錫進則表示，此次試射代表中國三位一體戰略核力量更加完整，尤其對長期奉行「不首先使用核武器」政策的中國而言，可靠的第二次核反擊能力，是維持國家安全的重要基礎。他認為，中方已依國際慣例提前通報，各國最終也僅表達一般性關切，顯示此次演訓並未突破國際規範。

胡錫進還稱，美國長年頻繁進行洲際飛彈及潛射飛彈試射，核武現代化規模遠高於中國，卻鮮少遭受同等批評，外界對中國軍事建設存在雙重標準。他強調，中國始終奉行防禦性國防政策，在提升戰略威懾能力的同時，也持續強調克制與和平原則，而此次潛射戰略飛彈試射，正是中國軍事現代化進程中的重要里程碑。

解放軍火箭軍某旅在演訓中進行實彈發射。(新華社)
解放軍火箭軍某旅在演訓中進行實彈發射。(新華社)

精華 FAQ

  • 中國海軍6日由一艘戰略核潛艇，向太平洋相關公海海域發射一枚潛射戰略飛彈，彈頭為訓練模擬彈頭。此舉屬於公開的戰略力量驗證行動，並已事前通報。

  • 金燦榮認為，這是中國軍事現代化的必要動作，也是完善核威懾的重要一步。若確為新一代巨浪-3，配合核潛艇機動部署，將進一步提升海基核威懾能力。

  • 胡錫進表示，這代表中國三位一體核力量更完整，可靠的第二次核反擊能力是國家安全基礎。他也稱中國已提前通報，外界僅一般性關切，顯示並未突破國際規範。

解放軍 胡錫進

上一則

中國3輛特種卡車1招變出跑道 無人機在上面電彈起飛

下一則

中潛射戰略導彈訊息量很大：核威懾、「三位一體」都升級

延伸閱讀

解放軍朝太平洋試射潛射戰略飛彈 日本表達嚴重關切

解放軍朝太平洋試射潛射戰略飛彈 日本表達嚴重關切
北京突試射飛彈 日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

北京突試射飛彈 日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事
七七事變89周年前 解放軍突試射潛射戰略飛彈

七七事變89周年前 解放軍突試射潛射戰略飛彈
中國試射飛彈 台外交部譴責破壞現狀籲理性克制

中國試射飛彈 台外交部譴責破壞現狀籲理性克制

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相