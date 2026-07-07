中向太平洋潛射戰略飛彈 學者讚：軍事現代化必要動作

中國6日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，據報導中方事前已通知區域內相關國家。圖為2025年九三閱兵展出的巨浪-3（JL-3）型潛射洲際彈道飛彈。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國海軍向太平洋公海試射潛射戰略飛彈，引發國際高度關注。

中國海軍向太平洋公海試射潛射戰略飛彈，引發國際高度關注。 重點二： 學者稱此舉是軍事現代化必要動作，可驗證並強化核威懾能力。

學者稱此舉是軍事現代化必要動作，可驗證並強化核威懾能力。 重點三：胡錫進指試射展現三位一體核力量成熟，且未違背國際規範。

中國海軍日前向太平洋公海成功試射潛射戰略飛彈，引發國際關注。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮形容，這是「中國軍事現代化的必要動作」，也是完善核威懾能力的重要一步；前「環球時報」總編輯胡錫進 則認為，此次試射代表中國國家安全可靠性再上新台階，隨著三位一體戰略核力量逐步成熟，國際社會終將適應中國的大國軍事能力。

據官方通報，解放軍 海軍6日由一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，發射一枚搭載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。

金燦榮表示，核武力量是世界大國軍事現代化不可或缺的一環，中國過去主要依靠陸基洲際飛彈，如今空中與海基力量逐漸成熟，代表整體戰略威懾能力已邁入新階段。他指出，戰略核潛艇因具備高度隱蔽性、長時間水下巡航能力，被公認是最可靠的第二次核反擊平台，因此既然已具備相關能力，就有必要透過試射加以驗證與展示，「否則光說不練，外界始終會存疑」。

金燦榮並稱，若此次試射的確為外界推測的新一代「巨浪-3」潛射洲際飛彈，搭配核潛艇機動部署，將進一步提升中國海基核威懾能力。他也表示，在當前國際局勢充滿不確定性的背景下，適度展現戰略威懾，有助降低外部誤判，達到「不戰而屈人之兵」的效果，向外界釋放「我不惹事，但也別惹我」訊號。

對於日本、澳洲等國對此表達關切，金燦榮認為，部分國家將中國崛起視為挑戰，因此出現警戒反應並不意外。他指出，隨著中國綜合國力提升，在太平洋等海域展現更完整的戰略能力，未來將逐漸成為國際社會必須面對的新現實。

胡錫進則表示，此次試射代表中國三位一體戰略核力量更加完整，尤其對長期奉行「不首先使用核武器」政策的中國而言，可靠的第二次核反擊能力，是維持國家安全的重要基礎。他認為，中方已依國際慣例提前通報，各國最終也僅表達一般性關切，顯示此次演訓並未突破國際規範。

胡錫進還稱，美國長年頻繁進行洲際飛彈及潛射飛彈試射，核武現代化規模遠高於中國，卻鮮少遭受同等批評，外界對中國軍事建設存在雙重標準。他強調，中國始終奉行防禦性國防政策，在提升戰略威懾能力的同時，也持續強調克制與和平原則，而此次潛射戰略飛彈試射，正是中國軍事現代化進程中的重要里程碑。

解放軍火箭軍某旅在演訓中進行實彈發射。(新華社)